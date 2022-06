Złodzieje napadli na cysternę. Ukradli 36 tys. litrów paliwa

Pewien 62-letni kierowca cysterny z Włoch raczej nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Kilka dni temu (14/15 czerwca) doszło do napadu na drodze krajowej SS35 w miejscowości San Martino Sicomario, leżącej w północnej części Półwyspu Apenińskiego.

Kierowca prowadził pełnowymiarowy zestaw z cysterną mieszczącą 36 tys. litrów paliwa. W pewnym momencie został zmuszony do zatrzymania przez dwa samochody osobowe. Wysiadło z nich kilku mężczyzn ubranych w bluzy z kapturem, którzy podeszli do kabiny kierowcy i wyciągnęli do na zewnątrz.

Kierowca został pobity i porzucony na poboczu. Jeden z przestępców wsiadł za kierownicę cysterny i odjechał w nieznanym kierunku. Jednak wszystko na to, że przestępcy wcale nie byli zainteresowani kradzieżą samochodu tylko ładunkiem przewożonym w cysternie. Aktualna wartość przewożonego paliwa to ponad 70 tysięcy euro.

Porzucony kierowca ciężarówki został odnaleziony przez przypadkowego kierowcę przejeżdżającego w okolicy. Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń, a jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, przynajmniej w kwestiach medycznych.

Przestępcy musieli mocno zastraszyć kierowcę, ponieważ dopiero pod koniec następnego dnia powiadomił służby o zdarzeniu. Zgłoszenie trafiło do włoskiej żandarmerii (carabinieri), która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Ceny paliwa we Włoszech

Kierowcy we Włoszech również odczuwają skutki ataku Rosji na Ukrainę. Ceny paliwa na Półwyspie Apenińskim od kilku miesięcy cały czas rosną do tego stopnia, że włoski rząd rozważa wprowadzenie obniżki akcyzy o 30,5 eurocenta za litr.

Tymczasem średnie ceny już jakiś czas temu przekroczyły 2 euro za litr benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. Po dzisiejszym kursie euro (4,66 zł z dn. 22 czerwca 2022 r.) wychodzi ok. 9,3 zł za litr. Średnia cena LPG we Włoszech wynosi w przeliczeniu 3,87 zł za litr.