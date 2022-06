Jechała Porsche w zabudowanym, jak po autostradzie

Dynamiczną jazdę efektownym Porsche Panamera zakończyli policjanci drogówki z Grójca. Funkcjonariusze kontrolując prędkość zmotoryzowanych na jednej z ulic w miasteczku Warka, zauważyli zbyt szybko przemieszczające się auto. Wykonany pomiar szybkości wskazał, że pojazd jedzie o 86 km/h szybciej niż zezwalają na to przepisy. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, kierująca rozwinęła aż 136 km/h.

Samochód został niezwłocznie zatrzymany. Porsche Panamera prowadziła 34-latka. Kobieta za niebezpieczną jazdę w obszarze zabudowanym z autostradową szybkością, została ukarana mandatem w wysokości 2500 złotych, a do jej indywidualnego konta przypisano 10 punktów karnych. Dodatkowo zmotoryzowanej zatrzymano prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze drogówki w całej Polsce, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej jazdy. Mundurowi stale przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest wciąż m.in. niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu. Tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz o stosowanie się do przepisów prawa, ma wpływ na wspólne bezpieczeństwo.

Niestosowanie się do przepisów w zakresie ograniczeń szybkości to podstawowy błąd popełniany przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Przypominamy, że jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z wysokim mandatem i przede wszystkim obligatoryjnie zostaną mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.