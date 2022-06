Autostradowa Obwodnica Częstochowy na ostatniej prostej. Jest termin zakończenia prac

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na wykonanie pozostałych prac związanych z realizacją autostrady A1 na brakującym odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

Newralgiczny, 20-kilometrowy fragment drogi miał być prowadzony przez konsorcjum firm Salini oraz Todini, ale z przyczyn leżących po stronie wykonawcy GDDKiA odstąpiła od umowy na realizację.

Dokończenie umowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie leży w rękach firmy Strabag, która ma zaledwie 9 miesięcy na zakończenie projektu, nie licząc okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca. To oznacza, że cały projekt powinien być zamknięty do czerwca 2023 roku.

W ramach tej umowy zostaną dobudowane trzecie pasy ruchu o długości prawie 1,8 km. Zlokalizowane będą po wewnętrznej stronie istniejących jezdni. Początek swój będą miały około 700 m przed wiaduktem autostradowym (WA352) nad linią kolejową, a koniec w rejonie węzła Częstochowa Północ

- poinformowała GDDKiA w komunikacie prasowym. W ramach umowy wykonawca musi przeprowadzić następujące prace:

roboty wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,

wykonanie dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,

zakończenie robót melioracyjnych,

wykończeniowe prace drogowe, mostowe, branżowe oraz przygotowane zielenią=,

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),

wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Autostrada A1 połączy się z OAW. GDDKiA ma najkorzystniejszą ofertę na S10 i S50