Buty dla fana Porsche. Puma świętuje 50. rocznicę legendarnego Porsche

Puma i Porsche nawiązały współpracę, aby uczcić 50. Rocznicę Porsche 911 Carrera RS 2.7. W ramach tej współpracy powstanie limitowana seria zamszowych butów.

Zobacz wideo Porsche Taycan - samochód wyjątkowy, nowatorski i przełomowy? Sprawdzamy, czy tak jest naprawdę

Samochód został zaprezentowany w 1972 r. podczas Targów Motoryzacyjnych w Paryżu. Auto zyskało duże uznanie, a jego nazwa Carrera pochodzi od wyścigu drogowego Carrera Panamericana, w którym Porsche wygrało swoją klasę w 1954 roku w 550 Spyder. Porsche 911 Carrera RS 2.7 było najszybszym pojazdem produkcyjnym, który był stworzony w Niemczech. Osiągało prędkość maksymalną 245 km/h.

Aby uczcić ten model, Puma stworzyła buty, które nazwała Puma x Porsche Suede RS 2.7. Jest to limitowany model do zaledwie 500 egzemplarzy dla każdego z kolorów. Dlaczego 500? Porsche wyprodukowało 911 Carrera RS 2.7 jedynie w ilości 500 sztuk, aby spełnić wymogi homologacyjne grupy 4.

Buty są oferowane w 10 kolorach inspirowanych opcjami lakierowania dostępnymi dla klientów 911 Carrera RS 2.7 w latach 70-tych. Osiem kombinacji kolorystycznych butów będzie dostępnych na całym świecie, a pomarańczowo-czarne buty będą sprzedawane wyłącznie w Holandii, a biało-czarna para będzie oferowana wyłącznie japońskim klientom.

Oprócz kolorów, buty otrzymają również motyw RS 2.7 z tyłu i wzdłuż pięty. Pojawi się nazwa Porsche i napis identyfikujący je jako jedne z 500 butów z limitowanej edycji. Tymczasem wewnątrz wkładki nadrukowano wizerunek Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Buty są też zapakowane w specjalne pudełka z wizerunkiem Porsche.

Cena za parę to 120 euro. Przynajmniej taka widnieje we Francji. W momencie zakupu, klient otrzymuje również bezpłatny bilet do Muzeum Porsche. Jednak taki gratis obowiązuje jedynie do końca 2022 r.