Coraz więcej autostrad. GDDKiA dzieli się danymi

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Obecnie w Polsce dostępnych jest 1753,6 km autostrad. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają również plany rozbudowy autostrady A4.

Zobacz wideo "Autostrada to nie tor wyścigowy" - mówi policja. I karze kierowcę SUV-a aż 2500 zł mandatu

Autostrada A1

Autostrady A1 jest oddanych do użytku 539,9 km. W realizacji natomiast jest 24,2 km, a co za tym idzie w sumie kierowcy otrzymają 564,1 km.

Ostatni budowany odcinek A1 to fragment między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w woj. łódzkim. Gdy ten etap zostanie zakończony (co ma nastąpić w tym roku), to oficjalnie autostrada A1 zostanie w pełni otwarta.

Jednak myli się ten, kto sądzi, że to będzie oznaczać koniec prac przy tej trasie. W styczniu tego roku Minister infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji zakładający poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe o dodatkowe pasy ruchu.

Autostrada A2

Przy tej autostradzie jest trochę więcej do zrobienia niż przy A1. Obecnie kierowcy mogą poruszać się po 487,5 km, w realizacji jest 100,8 km, w przygotowaniu 32,3 km. Ostatecznie A2-ka ma mieć 620,6 km.

Dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód są już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 r. przekazano place budów wykonawcom, a roboty już trwają. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Dla odcinka Groszki - Gręzów, Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r.

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Zgodnie z zawartymi umowami na wszystkich czterech odcinkach finał robót zaplanowano do końca 2024 r.

Do realizacji przygotowano również odcinek pomiędzy Łodzią a Warszawą, gdzie autostrada zyska dodatkowe pasy ruchu. Powstaną na szerokim pasie zieleni pomiędzy jezdniami na odcinku ok. 89 km.

Autostrada A4

Tutaj w eksploatacji jest 667 km. Planowana jest jednak rozbudowa na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km.

Zdecydowano się również na rozbudowę od Krzyżowej do Legnicy. Na?odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w?istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz?pas awaryjny. Miejscami będzie to?budowa nowej jezdni równolegle do?jezdni istniejącej, a?miejscami rozbudowa jezdni istniejących.

Również w okolicy aglomeracji krakowskiej A4-ka rozszerzy się o dodatkowe pasy w kierunku Rzeszowa.

Tajemniczy znak na niemieckich autostradach. Wyjaśniamy, o co chodzi

Autostrady A6 i A8

Zarówno A6, jak i A8 są już w całości dostępne dla kierowców (odpowiednio 28,8 km oraz 22,7 km). Jednak nie oznacza to końca prac.

A8-ka otrzyma nowy system teleinformatyczny, natomiast A6-ka zyska nowy most.

Autostrada A18

Od 2006 r. kierowcy pomiędzy Olszyną i Golnicami mają do dyspozycji nową, betonową północną jezdnię przyszłej autostrady A18. W drugim etapie prac zniknie 70 km starej, pamietającej jeszcze czasy II wojny światowej, betonowej jezdni południowej, a w ramach dostosowania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady przebudowane zostaną węzły, pasy włączania i wyłączania z MOP, a także przejścia dla zwierząt.

Cały, 70-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A18, od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice, którego budowę zaplanowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jest już na etapie realizacji.