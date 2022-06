Kierunkowskaz na rondzie? Jest sposób, aby używać go prawidłowo

O zachowaniach kierowców na polskich drogach więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Specjaliści w zakresie prawa o ruchu drogowym podkreślają, że absolutnym must have w przypadku ronda jest użycie kierunkowskazu przede wszystkim w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w przypadku manewru opuszczania skrzyżowania. Po drugie wtedy, gdy kierujący postanawia zmienić pas ruchu. Dziś podejdziemy jednak sprawy nieco przewrotnie. Sprawdzimy bowiem czy na tym wyczerpują się opcje stawiane przed migaczem. A spójrzmy na sprawę z punktu widzenia kultury jazdy.

Lewy kierunkowskaz, bo skręcam w lewo?

No dobrze, a więc czy poza sygnalizacją zjazdu ze skrzyżowania czy zmiany pasa ruchu są jeszcze jakieś przypadki, w których użycie kierunkowskazu może być dobrym pomysłem? Jesteśmy w stanie napisać takie scenariusze i to aż dwa. Wyobraźmy sobie rondo z jednym pasem ruchu, wyobraźmy sobie że chcecie skręcić na nim w lewo i gdy wjeżdżacie na skrzyżowanie, dojeżdża do niego pojazd z przeciwnego kierunku jazdy. W sytuacji, w której lewym kierunkowskazem zasygnalizujecie wykonywany manewr, kierowca jadący z przeciwnego kierunku jazdy będzie wiedział, że musi się zatrzymać. Nie zjedziecie bowiem z ronda w drogę znajdującą się przed nim.

Zasada sygnalizowania manewru skrętu w lewo lub zawracania lewym kierunkowskazem może mieć jeden cel. Chodzi o informowanie innych kierowców o swoich zamiarach. To usprawni ruch na rondzie i sprawi, że zwiększy się jego przepustowość w newralgicznych godzinach. Co ważne, lewy kierunkowskaz na rondzie ma znaczenie, ale głównie w przypadku, w którym rondo jest małe. Na dużym nie sprawdzi się.

Kierunkowskazy są mocno informacyjne też na rondach ze światłami

Informowanie o zamiarach ma kluczowe znaczenie w jeszcze jednym przypadku. Mowa o rondach wyposażonych w sygnalizację świetlną. Wyobraźmy sobie skrzyżowanie o ruchu okrężnym, do którego z każdego kierunku dochodzą dwa pasy ruchu. Wy jedziecie lewym pasem, ale chcecie objechać wyspę, bo macie zamiar skręcić w lewo. Wrzucenie lewego kierunkowskazu przed rondem poinformuje kierowców jadących za wami o planowanym manewrze. Aby np. nie musieć hamować, będą mieli czas na zmianę pasa na prawy.

Technika ta świetnie się sprawdza w sytuacji, w której na rondzie pojawia się korek. Zasygnalizowanie skrętu w lewo da kierowcy jadącemu z tyłu czas na zmianę pasa ruchu. Dzięki temu nie utknie za wami przed rondem.

Kierunkowskaz ułatwi życie. Ale nie twoje, tylko innych!

Na koniec chcemy mocno podkreślić jeszcze jedną rzecz. Zasady, o których mówimy powyżej, wynikają z kultury jazdy czy dbania o maksymalną płynność ruchu. Chodzi o to, że aby sprawniej poruszać się po drogach, kierowcy powinni wymieniać się informacjami. Tak, reguły te nie wynikają w żaden sposób z przepisów. Wyobraźcie sobie jednak jak mogą ułatwić życie. Wyobraźcie sobie bowiem, że to wy właśnie dojeżdżacie do ronda i taka informacja może być dla was po prostu cenna.