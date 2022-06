W Polsce też jest rondo w kształcie kości. Czemu służy?

Porady w zakresie zasad ruchu drogowego publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Rondo kojarzy się przede wszystkim z kształtem koła? To spory błąd... Bo w Polsce zaczynają się pojawiać ronda, które kształtem bardziej przypominają psią kość czy biszkopt. Spotkać je można m.in. w Chojnicach, Kołobrzegu, Zakopanem, Lublinie, a także pod Kołbaskowem. Forma jest nietypowa, ale z czego tak właściwie wynika i co tak naprawdę oznacza dla kierowcy?

Po co buduje się ronda biszkoptowe? Korzyści są oczywiste!

Cel budowania rond biszkoptowych jest jeden. Chodzi o połączenie w jednym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym większej ilości dróg czy też dróg schodzących się na większym terenie, a nie punktowo. Zastosowanie to okazuje się zbawienne nie tylko w miastach, ale również np. w przypadku węzłów autostradowych. Poza tym rondo biszkoptowe czy też w kształcie kości nadal przynosi oczywistą korzyść. Obniża kolizyjność połączenia dróg.

Skuteczność rond biszkoptowych postanowili zbadać Amerykanie. I o ile nie przyjrzeli się oni ich przepustowości, o tyle dość dokładnie wyliczyli poziom poprawy bezpieczeństwa. Z badań przeprowadzonych na tego typu skrzyżowaniu zbudowanym w Carmel jasno wynika, że było ono w stanie ograniczyć liczbę wypadków aż o 84 proc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wypadki i kolizje, wskaźnik jest nieco niższy. Ich liczba została ograniczona o 63 proc.

Rondo w kształcie kości a znaki drogowe

Kształt kości lub też biszkopta może być dla kierowców mylący. Mimo wszystko nie zmienia on w sposób zasadniczy zasad obowiązujących na rondzie. Szczególnie że także i w tym przypadku przed skrzyżowaniem pojawia się znak C-12 „Ruch okrężny". Również w tym przypadku przed wjazdem ustawiany jest znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa". To oznacza, że wjeżdżając na skrzyżowanie, należy ustąpić pierwszeństwa tym pojazdom, które po rondzie już jadą.

Rondo biszkoptowe a kierunkowskaz

Identyczna zasada dotyczy też pasów ruchu. Jeżeli kierunki na nich nie zostały wyznaczone, z prawego pasa należy korzystać zjeżdżając w zjazd pierwszy lub drugi. Pas lewy służy do jazdy na wprost lub skręcania przy użyciu dalszych zjazdów. Kierunkowskaz na rondzie biszkoptowym? Tu również nic się nie zmienia. Kierujący przede wszystkim sygnalizuje zjazd ze skrzyżowania. Poza tym kierunkowskaz może być konieczny do sygnalizowania zmiany pasa ruchu w czasie jazdy po rondzie.