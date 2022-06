Za dużo samochodów na lawecie? To nie problem, będzie najwyżej zwisać

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Może się wydawać, że Polacy mają ułańską fantazję i gdy coś nie wychodzi, to zrobią tak by wszystko było w porządku na czas użytkowania. Niekoniecznie zgodnie z prawem. Tak też zrobił 45-letni obywatel Białorusi, którzy był kierowca litewskiego przewoźnika.

Przeładowana laweta została zatrzymana do kontroli na autostradzie A61 w miejscowości Turnich niedaleko Kolonii w Niemczech. Policjanci, którzy zatrzymali transport samochodów musieli się bardzo zdziwić, gdy zobaczyli coś się tam dzieje.

Otóż jeden samochód marki Volkswagen Golf, nie do końca się zmieścił na transporterze. Dla kreatywnego kierowcy jednak to nie był problem, którego nie dało się obejść. Golf zjechał przednimi kołami z platformy i na podwoziu zawisł nad szoferką.

To nie był dobry pomysł, bardzo niebezpieczny, a zdecydowanie niezgodny z prawem. Kierowca tłumaczył się, że skoro samochód nie zmieścił się normalnie, to próbował go w inny sposób usadowić na zestawie do transportu.

Funkcjonariuszy jednak to tłumaczenie nie przekonało. Wydali 45-latkowi zakaz dalszej jazdy. Kierowca miał przeładować samochody, tak aby wszystkie zmieściły się we właściwy sposób albo miał być zmuszony do pozostawienia jednego auta poza składem.

Przewoźnik musiał również zapłacić kaucję na poczet przyszłej kary z powodu stworzenia zagrożenia na drodze przez niewłaściwy sposób przewożenia samochodów.

Trzeba przyznać, że o ile było to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, które spotkało się z krytyką ze strony internautów, to było również bardzo kreatywne. Nie można jednak pochwalać takiego działania, które mogło doprowadzić do tragedii, w szczególności, że mówimy tutaj o autostradzie.

Co się stało z ładunkiem nie ma informacji. Może gdzieś w okolicy Kolonii stoi porzucony używany Golf.