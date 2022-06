Ford Polska inwestuje w program Ford Używane. W Mysłowicach otworzono pierwszy salon

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ford podobnie jak inne marki próbuje dla siebie zagarnąć odrobinę tortu, który nazywa się samochody używane. Z tego powodu zdecydowano się zrewitalizować program Ford Używane i otworzono nowy salon pod właśnie taką nazwą. Mieści się on w Mysłowicach.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

Ford Używane to program sprzedaży wyselekcjonowanych i sprawdzonych samochodów używanych, który ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów nie tylko w momencie zakupu pojazdu używanego, ale także już po nim. Dzięki zakupowi auta z programu Ford Używane, w którym udział bierze 54 dilerów, klienci kupują pojazd, którego jakość jest certyfikowana logiem błękitnego owalu.

Sam certyfikat nie jest jednak tylko zobowiązaniem producenta, ale także gwarancją jakości. Z programu odrzucane są bowiem samochody, które nie spełniają standardów oceny pojazdu. Samochody nie mogą mieć widocznych wad lakierniczych, nieodpowiednio spasowanych elementów, braków w wyposażeniu, nadmiernego zużycia czy jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu mechanizmów. Są to auta pochodzące ze znanych i bezpiecznych źródeł np. pozostawione w rozliczeniu, poleasingowe, ekspozycyjne.

W programie można nabyć samochody Forda, które zostały starannie wybrane i sprawdzone. Roczna liczba transakcji prognozowana jest na 7500 aut, a w stałej ofercie będzie jednocześnie znajdować się około 800 pojazdów.

Byliśmy na bezpłatnych szkoleniach Forda. Z DSFL skorzystało już 3700 młodych kierowców

Jakie samochody biorą udział w programie? Obecnie są to samochody marki Ford, które mają maksymalnie osiem lat i 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Wszystkie z nich są bezwypadkowe i przeszły kompletną, 150-punktową kontrolę. Obejmuje ona także historię serwisową, a po jej zakończeniu wydawany jest protokół kontrolny, który jest podstawą wydania Certyfikatu Jakości. Samochody nie mają więc żadnych ukrytych wad, za to są sprzedawane z potwierdzoną historią serwisową i udokumentowanym przebiegiem.

Każdy samochód z programu sprzedawany jest z 12-miesięczną gwarancją, którą można przedłużyć do 7 lat. Klient otrzymuje również 12-miesięczny pakiet assistance.

Ford również zapowiada, że o ile teraz są to tylko ich samochody, to od października tego roku w ofercie będzie można znaleźć auta innych producentów.

Pierwszy salon, który przeszedł modernizację i spełnia wymogi do wejścia do programu Ford Używane to salon Mirai Motors w Mysłowicach.