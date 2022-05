Rząd zabiera się za piratów drogowych. Zapłacą droższe ubezpieczenie OC za mandaty i punkty karne

Szeroko komentowane, nowe uprawnienia firm ubezpieczeniowych to jeden z elementów walki rządu o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wraz z początkiem roku wszedł w życie nowy, droższy taryfikator mandatów, a już za chwilę ubezpieczyciele powiążą składki na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC z mandatami i punktami karnymi.

Założenie jest bardzo proste. Kierowcy, którzy łamią przepisy, będą płacić więcej za polisę OC. Pomysłodawcy liczą, że to ostudzi zapędy wielu kierowców do popełniania wykroczeń w ruchu drogowym i zachęci do bezpieczniejszej jazdy.

Badania przeprowadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń ujawniły, że aż 22 proc. polskich kierowców uważa przekraczane prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym za bezpieczne zachowanie za kierownicą. Tymczasem nadmierna prędkość jest jedną z czołowych przyczyn wypadków, a Polska jest w niechlubnej czołówce krajów, w których liczba zabitych na drogach jest bardzo wysoka w stosunku do populacji.

W latach 2011-2021 firmy ubezpieczeniowe zlikwidowały na polskich drogach 19,5 mln szkód komunikacyjnych. Suma odszkodowań wypłaconych w tym czasie przekroczyła kwotę 125 mld złotych.

Na tę chwilę firmy ubezpieczeniowe nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących podwyżek ubezpieczenia OC. Wszystkie towarzystwa działające w Polsce zamierzają przygotować własne strategie w tym zakresie. Wiadomo tylko, że zmiany dotkną w najmniejszym stopniu osób z czystą kartą. Kierowcy poruszający się w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób będą mogli liczyć na atrakcyjniejsze stawki niż kierowcy notorycznie łamiący przepisy ruchu drogowego.

Trudno w tym momencie mówić, jaka liczba przewinień na koncie sprawi, że kierowca zostanie uznany za obarczonego większym ryzykiem, a tym samym zapłaci wyższą składkę. Największą (nawet kilkusetprocentową) zwyżkę wygenerują przewinienia w stylu jazda po alkoholu, notoryczne przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych.

Przepisy, które niebawem zaczną obowiązywać w Polsce i wywołują sporo emocji, z sukcesem sprawdziły się w wielu krajach na całym świecie. Przykładem w tej kwestii jest Wielka Brytanii i Stany Zjednoczone Ameryki.