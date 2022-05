Toyota będzie miała duże auto dostawcze. Wyprodukuje je Stellantis w fabryce w Polsce

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Stellantis i Toyota będą wspólnie produkować nowe duże samochody dostawcze na rynek europejski, które będą również dostępne w wersji w pełni elektrycznej. Rozszerza to obecne partnerstwo w zakresie lekkich pojazdów użytkowych między obiema markami, obok kompaktowych i średnich samochodów dostawczych, które są już w produkcji.

Nowy duży samochód dostawczy ma pojawić się w połowie 2024 r. i będzie produkowany w zakładach Stellantis w Gliwicach i Atessa we Włoszech. Toyota będzie mogła sprzedawać go w Europie z własnym logo, co oznacza, że ??japoński producent po raz pierwszy będzie miał ofertę w tym segmencie.

Nowe auto dostawcze Toyoty powstanie na bazie takich modeli jak Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano i RAM ProMaster. Większość tych modeli jest już dostępna w wariantach elektrycznych. Dostępne również są z różnymi rozstawami osi i długością paki.

Toyota i Stellantis dotychczas razem wyprodukowały modele ProAce City (kompaktowy van) i ProAce (średni van), większy lekki samochód dostawczy najprawdopodobniej będzie dzielił większość paneli nadwozia i wnętrza z rodzeństwem Stellantis, z lekko przeprojektowaną osłoną chłodnicy i zderzakiem, aby wpasowywał się w język stylistyczny Toyoty. W odróżnianiu jednak od mniejszych vanów, duże auto dostawcze zachowa swój charakter dostawczaka. Nie ma co się spodziewać odmiany do przewozu osób.

Współpraca między obiema firmami rozpoczęła się w 2012 roku od średniej wielkości lekkich samochodów dostawczych marki Toyota wyprodukowanych przez Stellantis w Hordain (Francja). Później została rozszerzona w 2019 r. o kompaktowe rodzeństwo lekkich samochodów dostawczych produkowanych przez Stellantis w Vigo (Hiszpania), a teraz jest uzupełniona o duże auto dostawcze.