Bramownice viaTOLL będą miały nowe zadanie. Posypią się mandaty za prędkość

W roku 2021 Polska wprowadziła nowy system rozliczeń za korzystanie z dróg przez pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony. eTOLL opiera się na geolokalizacji i GPS. A to oznacza, że po wyłączeniu starego viaTOLL przy drogach pozostały setki bramownic, które dziś tak naprawdę nie pełnią już żadnej funkcji. Teraz okazuje się jednak, że rządzący mają pomysł na ich wykorzystanie. I ten raczej nie spodoba się kierowcom...

Jest pomysł na wykorzystanie bramownic viaTOLL. Zaczną śledzić kierowców

Wszystko wskazuje na to, że rada bezpieczeństwa ruchu drogowego wpadła na pomysł, aby starym bramownicom viaTOLL dać nowe życie. Tym miałoby być montowanie systemów odcinkowego pomiaru prędkości, ewentualnie wykorzystanie kamer stosowanych w systemie viaTOLL do monitorowania wykroczeń popełnianych przez kierowców. I informacja ta nie jest oparta wyłącznie o plotki. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną potwierdził ją wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zdaniem Webera pomysł ponownego wykorzystania infrastruktury pozostawionej przez viaTOLL jest obecnie intensywnie analizowany przez głównego inspektora transportu drogowego. W praktyce miałby on oznaczać mniej więcej tyle, że na początek GITD wykorzysta same bramownice. Metalowe konstrukcje poprowadzone nad szlakami drogowymi miałyby się stać podstawą do montażu systemu odcinkowego pomiaru prędkości na tych fragmentach tras, na których istnieje rzeczywista potrzeba poprawy bezpieczeństwa, bo np. dochodzi do wielu wypadków.

Bramownice viaTOLL już zmieniły się w mierniki prędkości na S8 w Warszawie

I co ciekawe, pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany. Pierwszymi bramownicami viaTOLL zaadoptowanymi pod potrzeby odcinkowego pomiaru prędkości, były konstrukcje pojawiające się w ciągu trasy S8 na obwodnicy Warszawy. Tu adaptacja udała się. W innych częściach kraju też powinna się sprawdzić. Szczególnie że pozwala na obniżenie kosztu montażu odcinkowego pomiaru prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości stanie na A4, A1, A2, S7 i S11. Lista nowych lokalizacji

Bramownice i odcinkowy pomiar. To nie koniec pomysłów!

Na tym jednak pomysły nie kończą się. GITD analizuje jeszcze jedną możliwość wykorzystania komponentów systemu viaTOLL. Tym razem chodzi o kamery zamontowane przy bramownicach. Być może te miałyby się stać elementem nowej sieci fotoradarów? Choć w tym przypadku na przeszkodzie z pewnością stanie homologacja. Kamery viaTOLL muszą mieć odpowiednio ukierunkowane badania homologacyjne, aby mogły monitorować prędkość. Ten pomysł jest zatem raczej chybiony...

Bramownice viaTOLL z efektem skali. W całym kraju jest ich ponad 400

Bez względu na fakt czy bramownice zostaną zaadoptowane do budowy systemu odcinkowego pomiaru prędkości czy lokalizacji nowoczesnych fotoradarów, nowy pomysł rządzących, rady bezpieczeństwa ruchu drogowego i GITD nie ucieszy kierowców. A powody są aż trzy. Po pierwsze viaTOLL pozostawił po sobie przeszło 430 bramownic zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wykorzystanie nawet zdecydowanej większości z nich do monitorowania ruchu, może poskutkować wysypem mandatów. A te po 1 stycznia 2022 roku nie są niskie. I tu ukrywa się drugi z powodów.

Trzeci dotyczy specyfiki działania systemu odcinkowego pomiaru prędkości, a właściwie to jego skuteczności. W przypadku trasy S8 w Warszawie urządzenia są w stanie wystawić nawet 900 mandatów każdej doby. Z tak świetnym wynikiem nie ma szans żaden patrol policji czy nawet fotoradar.