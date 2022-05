Odcinkowy pomiar prędkości stanie na A4, A1, A2, S7 i S11. Lista nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości działa w Polsce już od 2015 r., ale długo nie był wykorzystywany na drogach, gdzie kierowcy mogą, zgodnie z prawem, jeździć najszybciej. Przełomem okazała się wciąż budowana autostrada A1. Decyzja drogowców nie mogła dziwić. O bezpieczeństwie na polskich drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo 207 km/h na obwodnicy to "zdecydowanie za szybko". Policja wystawiła spory mandat

OPP sprawdził się na placu budowy. Teraz stanie też na innych drogach S i A

W województwie łódzkim powstawał 64-kilometrowy odcinek A1 od węzła Tuszyn (miasto pod Łodzią) do granicy z województwem śląskim. Prace prowadzone były bez wyłączenia ruchu, co było sporym wyzwaniem logistycznym. Według zleconych przez jednego z wykonawców badań aż 91 proc. kierowców na tym odcinku nie stosowało się się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Rekordziści przekroczyli tam nawet 200 km/h. Stąd decyzja o debiucie OPP na autostradzie.

Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Podczas pierwszej doby funkcjonowania zarejestrowano 1300 naruszeń na A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego - informował Główny Inspektoratu Transportu Drogowego. Później OPP zainstalowano m.in. na obwodnicy Warszawy. I w jej północnej części na S8, na południu w tunelu pod Ursynowem.

Teraz poznaliśmy listę 39 nowych lokalizacji OPP i znajdziemy na niej kolejne drogi szybkiego ruchu.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się zarówno na autostradach A1, A2 oraz A4, a także na drogach ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Szacując datę montażu urządzeń można przyjąć, że pojawią się na polskich drogach już w przyszłym roku, pod koniec lata

- komentuje Julia Langa, reprezentująca twórców popularnej wśród polskich kierowców aplikacji Yanosik.

Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Lista marek i modeli może zaskoczyć

Odcinkowy pomiar prędkości - na czym polega?

System odcinkowego pomiaru prędkości oblicza czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej bramki, do momentu przejechania przez drugą bramkę. Na tej podstawie wylicza średnią prędkość przejazdu na monitorowanym odcinku. Jeśli będzie ona większa, niż pozwalają limity, kierowca otrzyma mandat. O ile większa? Choć oczywiście nieoficjalna, to zasada jest identyczna jak w przypadku fotoradarów. Przekroczenie prędkości o 10 km/h i mniej nie jest rejestrowane. O początku i końcu OPP zawsze informują znaki D-51.

Odcinkowy pomiar prędkości - nowy rodzaj znaków informacyjnych Fot. GITD

To bardzo skuteczna broń na kierowców, którą trudno oszukać. Oczywiście, jeśli ktoś w pewnym momencie jedzie za szybko, to może potem zwolnić, ale... tak naprawdę mija się to przecież z celem. I tak nie przejedzie danego odcinka szybciej, bo liczy się średnia. Wygodniej więc jechać ze stałą, dozwoloną prędkością. I tak robi większość kierowców.

OPP jest też bezlitosny. Na danym odcinku mierzy prędkość wszystkim. W przypadku kontroli policyjnej można liczyć, że akurat jej nie będzie albo policjanci zatrzymają innego kierowcę.

Odcinkowy Pomiar Prędkości Źródło: CANARD/GITD

Odcinkowy pomiar prędkości 2022. Lista nowych odcinków w Polsce:

woj. mazowieckie: Kanie – Otrębusy, DW710

woj. mazowieckie: Natolin – Chrzanów Duży – Grodzisk Mazowiecki, DW579

woj. mazowieckie: obwodnica Mszczonowa, DK50

woj. mazowieckie: obwodnica miasta Białobrzegi, S7

woj. łódzkie: Pomorzany – Bociany, A1

woj. łódzkie: Dobroń – Pabianice Płn., S14

woj. łódzkie: Chocianowicka – Łaskowice, DP1120E

woj. łódzkie: Bychlew – Jadwinin, DW485

woj. łódzkie: Mokra Prawa, DK70

woj. podkarpackie: Nosówka, ul. Dębicka, DP1391

woj. podkarpackie: Dukla, Trakt Węgierski, DK19

woj. podkarpackie: Nowa Dęba, ul. Ks. Henryka Łagockiego – Korczaka, DK9

woj. podkarpackie: Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka, DW835

woj. podkarpackie: Nisko, ul. Sandomierska, DK77

woj. dolnośląskie: Bierzów – Przylesie, DW403

woj. zachodniopomorskie: Piecnik – Nieradz, DK10

woj. zachodniopomorskie: Łubianka – Brynka, DW151

woj. lubuskie: Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzańskie, DK27

woj. lubuskie: Sudoł – Radomia, DK32

woj. lubuskie: Chełmsko – Przytocznia, DK24

woj. lubuskie: Motylewo – Łupowo, DW132

woj. małopolskie: Węzeł Balice – Węzeł Rudno, A4

woj. małopolskie: Kęty, ul. Jana III Sobieskiego, droga powiatowa

woj. śląskie: Katowice, ul. Braci Reńców, DW902

woj. śląskie: Jankowice (ul. Nowa) – Świerklany (ul. Plebiscytowa), DW929

woj. śląskie: Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. śląskie: Zabrze, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. opolskie: Kietlice – Kilisino, DW416

woj. wielkopolskie: Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica, S11

woj. wielkopolskie: Konin MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary, A2

woj. lubelskie: Hrubieszów, DW844

woj. lubelskie: Gołąb, DW801

woj. kujawsko-pomorskie: Rogoźno Zamek – Kłódka, DK16

woj. kujawsko-pomorskie: Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek, A1

woj. kujawsko-pomorskie: Rycerzewo, DW251

woj. pomorskie: Peplin – Swarożyn, A1

woj. pomorskie: Borowo ul. Gdańska – Turystyczna, DW211

woj. dolnośląskie: Kostomłoty – Kąty Wrocławskie, A4

woj. dolnośląskie: Wrocław, Al. Jana III Sobieskiego, droga gminna

Urządzenia nie staną w tych miejscach od razu, ale będą ustawiane sukcesywnie. Na wykonanie zadania wykonawca (firma Sprint S.A.) dostał dokładnie 70 tygodni. To raz. Co ciekawe, choć CANARD wyznaczył 39 odcinków docelowych, może się okazać, że na części z nich montaż nie będzie możliwy. Co wtedy? Urządzenia Unicam Velocity3 nie trafią do magazynu, a na jeden z 29 odcinków rezerwowych. Na razie jednak nie ma żadnych informacji o ewentualnych zmianach. Powyższa lista jest aktualna i obowiązująca. Jeśli się zmieni, to na pewno was na Moto.pl poinformujemy.

Mandat nawet za kilka km/h za szybko? To prawda. Lepiej zajrzyj do taryfikatora 2022

Mandaty za prędkość w Polsce. W 2022 r. są dużo ostrzejsze

W Polsce dużo się dzieje. W zeszłym roku zmieniono zasady pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, ujednolicono limity prędkości w mieście, a na drogach szybkiego ruchu zakazano jazdy na zderzaku. W rok 2022 wjechaliśmy z nowymi, znacznie ostrzejszymi mandatami, a na horyzoncie widać dwie kolejne rewolucje. Od jesieni tego roku powinien zacząć obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych oraz system podwójnych kar dla recydywistów.

Odcinkowy pomiar prędkości jest teraz jeszcze groźniejszy. Tak prezentują się mandaty, jakie można dostać za zbyt szybką jazdę: