Znaki B-37 i B-38 to jedne z dziwniejszych znaków w Polsce. Obowiązują co drugi dzień

Znak B-35 "Zakaz postoju" znają wszyscy kierowcy. Co się jednak dzieje w sytuacji, w której na niebieskiej tablicy przekreślonej czerwoną linią pojawi się jedyna lub dwójka rzymska? Nie, to nie oznacza że zarządca osiedla postanowił "stuningować" oznaczenie. Taka tablica występuje w oficjalnym wykazie znaków drogowych. Cyfra rzymska niby znaczenia zakazu postoju nie zmienia, ale trochę jednak tak. Bo cyfra odnosi się do obowiązywania w konkretny dzień miesiąca.

Znaki B-37 i B-38. Co trzeba o nich wiedzieć?

Znak B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste" - obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00.

Znak B-37 Znak B-37

Znak B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste" - obowiązuje tylko w parzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00.

Znak B-38 Znak B-38

W tym punkcie wyjaśnienia wymagają dwie kwestie. Po pierwsze skąd pomysł na ustawienie znaków zakazu postoju obowiązujących w konkretne dni miesiąca? Wynika on z tego, że czasami zdarzają się miejsca, w których zakaz parkowania w określone dni jest konieczny np. z uwagi na konieczność realizacji dostaw towarów do sklepu. Po drugie czemu tablice nie obowiązują w godz. od 21:00 do 24:00? Załóżmy że po jednej stronie drogi stoi znak B-37, a po drugiej B-38. Luka w ich obowiązywaniu po godz. 21:00 daje kierowcom możliwość przestawienia auta bez ponoszenia konsekwencji.

Znaki B-37 i B-38. Gdzie obowiązują i kogo nie obowiązują?

Znaki B-37 i B-38 dotyczą tej strony drogi, po której zostały umieszczone. Obowiązują nie tylko na jezdni, ale też chodniku czy poboczu. Co więcej, na mocy tabliczek dodatkowych znaczenie znaków może być precyzowane. Czasami odnoszą się bowiem np. do konkretnego typu pojazdu, godziny czy są stawiane pod groźbą odholowania pojazdu. Znaki B-37 i B-38 co do zasady obowiązują do najbliższego skrzyżowania – chyba że wcześniej zostaną odwołane kolejnym oznaczeniem.

Jest grupa kierowców, którzy nie muszą się przejmować znakami B-37 i B-38. Mowa o osobach niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdach przewożących takiego inwalidę.

Mandat za parkowanie za znakiem B-37 lub B-38.

Niezastosowanie się do znaków B-37 i B-38 oznacza mandat karny. Ten wynosi 100 zł. Co więcej, do konta kierującego dopisany zostanie 1 punkt karny. Może się jednak okazać, że na grzywnie sprawa się nie zakończy. Gdy pod znakami pojawia się informacja mówiąca o możliwości odholowania pojazdu i służby podejmą decyzję o usunięciu pojazdu, właściciel będzie musiał też pokryć koszt lawetowania. Transport na parking depozytowy kosztuje maksymalnie 542 zł, a przechowywanie 46 zł za dobę.