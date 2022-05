Szykuje się duże skrzyżowanie w Warszawie. Dziewięć pasów ruchu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

ZTM Warszawa miało w planach przedłużenie ulicy Światowida na Tarchominie do ulicy Modlińskiej. Przy okazji ma powstać duże skrzyżowanie.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 119

Teraz plany przerodziły się w realne działania. Urząd miasta st. Warszawy poinformował, że podpisano umowę na powyższą inwestycję. Przetarg wygrała firma PORR S.A., która wyceniła inwestycję na 23 miliony złotych.

Od momentu podpisania umowy firma ma czas dokładnie 546 dni na zrealizowanie powierzonego jej zadania. Zatem, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to inwestycja powinna się zakończyć 21 listopada 2023 r.

Projekt zakłada przedłużenie ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej i stworzenia na przecięciu skrzyżowania. Nowa jezdnia w kierunku Modlińskiej będzie mieć dwa pasy ruchu z rozszerzeniem do trzech przed samym skrzyżowaniem. Dwa pasy będą służyły do skrętu w prawo, jeden w lewo. Jezdnia w przeciwnym kierunku będzie miała dwa pasy ruchu.

Warszawa przywraca po pół wieku ważne przejście dla pieszych. Od dzisiaj można z niego korzystać

Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami, a od północy natomiast jednym pasem. W sumie modlińska będzie mieć dziewięć pasów ruchu.

Od strony północnej Modlińską będą przecinać przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Oczywiście w ramach inwestycji powstaną również chodniki i nowe przystanki autobusowe (jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida a drugi na ulicy Światowida za zjazdem z Modlińskiej).

Wzdłuż nowego odcinka Światowida zostanie zasadzona zieleń, która nie będzie wymagać szczegółowej pielęgnacji i wytrzyma miejskie warunki.

Nowy odcinek ulicy Światowida powstanie w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra.

Urzędnicy wychodzą z założenia, że połączenie Światowida z Modlińską da nowe możliwości rozwoju dla tej części Warszawy.