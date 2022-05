Metoda na Niemca. Tak polscy kierowcy chcą oszukać straż miejską w SPP

Więcej porad związanych z płatnym parkowaniem i karami znajdziecie również w serwisie Gazeta.pl.

Idea stojąca za strefami płatnego parkowania jest raczej oczywista. Opłaty mają sprawić, że kierowcy na krótszy czas będą zostawiać pojazdy w centrum miasta. To zmniejszy ilość aut na drodze, a do tego sprawi, że osobom załatwiającym sprawy łatwiej będzie znaleźć wolne miejsce parkingowe. Kierowcy traktują natomiast SPP jako zło konieczne. Szczególnie że opłaty nie należą do niskich...

Jak zaoszczędzić 33 zł w 8 godzin? Pomocna metoda na Niemca!

Weźmy jako przykład Warszawę. Tu za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 3,9 zł. Druga kosztuje już 4,6, a trzecia aż 5,5 zł. W sytuacji, w której np. kierowca zostawi swoje auto w SPP na 8 godzin, które spędzi w pracy, zapłaci przeszło 33 zł. A za tą kwotę mógłby kupić np. obiad w barze mlecznym... Strefy płatnego parkowania są systematycznie rozszerzane. Rosną też opłaty za parkowanie. Część kierowców postanawia zatem działać i szukają sposobów na ominięcie płatności. Jednym z ostatnich krzyków moto-mody jest metoda na Niemca.

Niemieckie tablice uniemożliwiają identyfikację kierowcy?

Metoda na Niemca polega na tym, że kierujący parkuje pojazd w centrum i nie opłaca biletu parkingowego. Żeby jednak nie otrzymać opłaty karnej, podmienia tablice rejestracyjne. W miejsce polskich oznaczeń wkłada niemieckie i to najlepiej te w wersji próbnej z określonym terminem ważności. I choć w takim przypadku np. leaf z kamerą na dachu należący do ZDM i jeżdżący po Warszawie zidentyfikuje parkowanie bez opłaty, kierowcę niezwykle ciężko będzie namierzyć. Numer rejestracyjny założony w aucie na chwilę nie doprowadzi bowiem do właściciela.

Ile zapłaci kierowca, jeśli zapomni o tym kwitku? W wielu miastach to nawet 250 zł

Niemieckie tablice i... polska naklejka na szybie. To oznacza problem

Pomysł wydaje się genialny i skuteczny? Trochę tak. Ale tylko trochę. Bo zakłada jedną, ale dość sporą lukę logiczną. Kierujący zakłada niemieckie tablice na czas parkowania, ale zapomina o tym, że na przedniej szybie pojazdu cały czas znajduje się naklejka z polskim numerem rejestracyjnym. A pracownicy ZDM prowadzący leafa, widząc niemieckie oznaczenia podczas monitorowania SPP, najczęściej proszą o pomoc kontrolerów pieszych. Ci podchodzą do wskazanego samochodu i tak naprawdę z miejsca ujawniają oszustwo właściciela.

Skutek może być jeden, a właściwie to dwa. Po pierwsze właściciel pojazdu nie uniknie opłaty karnej za parkowanie w SPP bez opłaty. Ta wynosi na ogół 250 zł. Po drugie kontroler wezwie na miejsce patrol policji. W efekcie właściciel nie uniknie też dalszej odpowiedzialności. W najlepszej opcji dostanie 500 zł mandatu, a w najgorszej stanie przed sądem pod zarzutem używania fałszywych tablic. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Opłacalne? Raczej nie...