Chińska ciężarówka na Ukrainie. Przeciążona dwukrotnie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Przewoźnicy robią wiele, aby zaoszczędzić i przewieźć transport. Ostatnio na drodze krajowej na Ukrainie przyłapano ciężarówkę, która zdecydowanie była przeciążona.

Zobacz wideo Niebezpieczny transport granitowych bloków. Trzymały je uszkodzone pasy

Ukraiński Ukrtransbezpieka, to odpowiednik naszego ITD. Od jakiegoś czasu zainstalowali oni kamery przy drogach w ramach programu pilotażowego, który miał wychwytywać przeciążone pojazdy ciężarowe. Gdy system wykrył taki pojazd, to robił mu zdjęcie, które było wysyłane do urzędu, aby wystawić mandat.

Ostatnio udało się uchwycić taki transport kruszywa. Pojazd to Foton Auman ETX-N, czyli wywrotka pochodząca z Chin. Według pomiaru ważyła 56,3 t.

Wygląda jak jeżdżący budynek. Kosztuje więcej niż Bugatti Chiron

Ze względu na trzy osie, pojazd powinien ważyć maksymalnie 25 ton. Tutaj grubo przeskoczył tę wartość.

Wywrotka napędzana jest silnikiem o pojemności 12,8 L, który wytwarza ponad 400 KM mocy. Współpracuje z nim 12-biegowa manualna skrzynia biegów.

Przewoźnik jednak nie zostanie ukarany mandatem. Pojazd został zważony 19 maja zatem na trzy dni przed końcem programu testowego.