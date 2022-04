Wygląda jak jeżdżący budynek. Kosztuje więcej niż Bugatti Chiron

Liebherr T284 to maszyna, która na dzień pracuje w największych kopalniach odkrywkowych na świecie. Pojazd o długości całkowitej 15,69 m, szerokości 9,7 m i wysokości 8,29 m stoi na oponach w rozmiarze 56/80 R63. Samo ogumienie ma ponad 4 metry średnicy. Żeby dostać się do szoferki trzeba pokonać 23-stopniowe schody. W zależności od wersji waży 237 lub 261 ton, a na swoim pokładzie może przewozić nawet do 400 ton ładunku.

Pojazd jest napędzany potężnym silnikiem o pojemności 95,4 litra. Dwudziestocylindrowy motor generuje 4023 KM maksymalnej mocy, ale nie trafia on bezpośrednio na przednią i tylną oś. Przy kołach zamontowano silniki elektryczne, które korzystają z energii wytwarzanej przez jednostkę spalinową. Chłodzenie silników jest realizowane za pomocą potężnych i bardzo wydajnych wentylatorów. Ta ogromna maszyna może się rozpędzić od 45 do 64 km/h – w zależności od wersji.

Wszystko w tej wywrotce jest gigantyczne, nawet zbiorniki na płyny. Bak paliwa ma pojemność 5351 litrów, zbiornik od układu chłodzącego silnik spalinowy ma 1060 litrów, a układ hamulcowy pomieści w przewodach i zbiorniku 924 litry.

Kierowanie takim gigantem nie jest łatwe – sam promień zawracania wynosi prawie 20 metrów. Dlatego producent oferuje specjalne szkolenia dla kierowców, a wyposażenie opcjonalne obejmuje wiele ułatwień w postaci kamer i systemów wspomagania jazdy.

Gigantyczna jest również cena takiego sprzętu. W zależności od wybranych opcji trzeba się liczyć z wydatkiem ponad 5 milionów dolarów.