Nowe BMW M4 CSL. Rakieta z włókna węglowego

Specjalna odsłona serii 4 musiała przejść sporą metamorfozę by zasłużyć na określenie Competition, Sport, Lightweight (CSL, czyli rywalizacja, sport, lekkość). Inżynierowie BMW M GmbH w niektórych miejscach zaatakowali auto z finezją skrzypka, a w innych topornością drwala. Zauważalne zmiany to brak tylnych siedzeń oraz wyłożenie dachu, maski i pokrywy bagażnika włóknem węglowym.

Inne przykłady redukcji masy można zauważyć w przypadku nerek (3,6 kg), tyle światła, maty podłogowe i automatyczna klimatyzacja. W sumie zrzucono 109 kg w stosunku do standardowego samochodu.

Moc CSL wynosi 550 KM, która pochodzi z sześciocylindrowego silnika z podwójnym turbodoładowaniem. Moc jest przekazywana na tylne koła. Nie ma miejsca na ciężki napęd na wszystkie koła. Dostępna jest tylko automatyczna skrzynia biegów.

Plakietka CSL pojawiła się wcześniej w sumie tylko na dwóch modelach – E9 3.0 CSL „Batmobile" i E46 M3 CSL.

Zrzucanie wagi zawsze przyświecało przy tej odmianie. Oprócz braku tylnych siedzeń, firma zamontowała przednie fotele kubełkowe M Carbon – to oszczędność o 24 kg. Hamulce węglowo-ceramiczne, kute koła oraz lżejsze sprężyny odcinają kolejne 21 kg. Zmniejszenie izolacji akustycznej i zamiana tego co zostało na „ultralekkie" rozwiązanie, pozwala zaoszczędzić kolejne 15 kg.

Przejście na tytanowy układ wydechowy pozwoliło zaoszczędzić 4 kg. Jak wcześniej zostało wspomniane włókno węglowe zastosowano nie tylko na dachu, ale znalazło się również na masce i pokrywie bagażnika. Na masce znalazły się czarno-czerwone akcenty, które kontynuowane są na dachu.

BMW M4 CSL to najmocniejszy wariant tego modelu. Poza wcześniej wspomnianą mocą, ma jeszcze do zaoferowania 649 Nm momentu obrotowego. Wszystko to wystarczy by auto od 0 do 100 km/h rozpędzało się w 3,6 s. Prędkość maksymalna wynosi 307 km/h.

BMW twierdzi, że elementy, takie jak unikalnie zaprojektowane mocowania silnika i skrzyni biegów, poprawiają przenoszenie mocy na drogę i poprawiają kontakt z kierowcą.

M4 CSL posiada unikalne amortyzatory i zmiany podwozia, a jego wysokość jazdy jest o 0,76 cm niższa niż w M4 Competition. Zawieszenie zostało wzmocnione, z przegubami kulowymi z zerowym luzem w wahaczach, sztywnym połączeniem między nadwoziem a tylną ramą pomocniczą oraz specjalnie zaprojektowanymi drążkami stabilizatora.

Program kontroli trakcji został również zmodyfikowany dla CSL. Można kontrolowanie się ślizgać, ale można też wykonać czysto turystyczną przejażdżkę.

Wyczucie pedału hamulca można regulować za pomocą menu konfiguracji M, dostosowując wymagane ciśnienie hamowania. Na kołach znalazły się specjalnie zaprojektowane opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R o wymiarach 275/35 ZR19 z przodu i 285/30 ZR20 z tyłu.

We wnętrzu nie zobaczymy nowego, zakrzywionego ekranu. Zamiast tego najważniejszymi elementami wnętrza są kubełkowe fotele M Carbon i konsola środkowa z włókna węglowego, które są dostępne wyłącznie w CSL. Co się tyczy foteli, to nie mają regulacji oparcia, ale za to bezpłatnie jest zamontowane podgrzewanie.

M4 CSL jest dostępny w trzech kolorach: metalizowanym szarym Brooklyn, standardowym białym alpejskim lub metalizowanym czarnym szafirowym. Z okazji 50. rocznicy powstania M GmbH, znajduje się na nim specjalne logo BMW do sportów motorowych.

Przód ma sporo czerwonych akcentów, a światła świecą na żółto, naśladując pojazdy GT w tym M5 CS. Tył wyposażono w światła LED z BMW Laser. Jest też spojler.

Produkcja ruszy w lipcu tego roku. Wyprodukowanych będzie jedynie 100 sztuk.