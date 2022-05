Młodociani szaleli cudzym Golfem. Zatarcie śladów im nie wyszło

Dwóch nieletnich mieszkańców województwa lubelskiego oraz ich pełnoletni kolega narobili sobie kłopotów. Młodociani wpadli na pomysł pojeżdżenia cudzym autem, w związku z czym czeka ich teraz odpowiedzialność karna.

To zdarzenie miało miejsce w środę 18 maja w powiecie parczewskim. 13- i 15-latek wspólnie z 19-latkiem upatrzyli sobie starego Volkswagena Golfa, którym zamierzali pojeździć bez wiedzy jego właściciela. W godzinach porannych weszli do auta zaparkowanego na poboczu jednej z ulic Parczewa, odpalili i odjechali. Kluczyki były zostawione w pojeździe. Niedługo po kradzieży o zniknięciu pojazdu właściciel poinformował policjantów o kradzieży. 38-latek zgłaszający stratę oszacował wartość Golfa na 3 tysiące złotych.

Z policyjnego komunikatu dowiadujemy się, że mundurowi szybko podjęli działania w celu odnalezienia samochodu. W trakcie dnia na policję wpłynęły zgłoszenia dotyczące niepowrotu do miejsc zamieszkania dwójki nieletnich. Dzielnicowi połączyli oba fakty i kiedy już poszukiwani pojawili się w domach, zostali przewiezieni na komendę i przesłuchani. Szybko wyszło na jaw, że to właśnie oni mają związek z zaborem Volkswagena Golfa. Podczas rozmowy z policjantami 13- i 15-latek przyznali się, że ukradli auto wspólnie z 19-letnim mieszkańcem Parczewa.

Młodociani urządzając sobie przejażdżkę, mieli odstawić Golfa z powrotem na miejsce. Sytuacja jednak wymknęła się spod kontroli, kiedy każdy z nich chciał trochę poprowadzić. Jak czytamy w komunikacie, Golf przez brawurę 13-latka wypadł z jezdni na pobocze, uderzył w przydrożny znak i został uszkodzony. Sprawcy porzucili Volkswagena w lesie między miejscowościami Koczergi i Glinny Stok. Spróbowali dodatkowo zatrzeć ślady. Zdemontowali tablice rejestracyjne, które pięć metrów dalej ukryli pod konarem drzewa i przysypali piaskiem, a kluczyki schowali pod zderzakiem.

Młodociani przyznali się do krótkotrwałego użycia pojazdu. Poczynaniom 13- i 15-latka przyjrzy się Sąd Rodzinny i Nieletnich. 19-latek usłyszał zarzut zaboru w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego, za co kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.