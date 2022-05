BMW zaprezentowało odświeżoną "trójkę". Tym razem nie przesadzili z grillem

Największym zaskoczeniem w odświeżonym BMW Serii 3 wcale nie jest nowy grill, tylko ogromny ekran multimedialny połączony z elektroniczną tablicą przyrządów. Całość jest charakterystycznie zakrzywiona w stronę kierowcy, co świetnie nawiązuje do historii niemieckiej marki. To właśnie w pierwszej generacji tego modelu (E21) wprowadzono deskę rozdzielczą skierowaną ku kierowcy.

Ekran o przekątnej 14,9-cala połączono jedną taflą szkła z 12,3-calowym ekranem umieszczonym w desce rozdzielczej. Wszystko po to, żeby dostarczyć jeszcze więcej multimedialnych wrażeń dla kierowcy. Cały system jest oparty na najnowszym wydaniu iDrive 8.

Nowa "trójka" potrafi jeszcze lepiej rozpoznawać mowę. Na specjalną komendę otworzy i zamknie okna i szyberdach, a także wyreguluje temperaturę klimatyzacji. Ten ostatni element przeszedł sporą rewolucję – po raz pierwszy w historii tego modelu nie uświadczymy tradycyjnych przycisków i pokręteł do sterowania. Przy okazji zniknęła dotychczasowa dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Zastąpił ją dyskretny przełącznik.

Silniki bez zmian

Paleta układów napędowych pozostała bez zmian. Pod maskę odświeżonego modelu trafią silniki benzynowe, Diesla, a także warianty hybrydowe (plug-in). Auto będzie nadal dostępne w wybranych wersjach z napędem xDrive.

Wygląd nadwozia po czterech latach od premiery nie przeszedł rewolucji. Niemcy tym razem postawili na dyskretny lifting, opierając się pokusie powiększania osłony chłodnicy (grill). W porównaniu z innymi modelami jego wymiary mogą się wydawać bardzo skromne. Pojawiły się nowe reflektory ze zmienioną grafiką, nawiązujące trochę do "aureoli" znanych z poprzednich generacji.

Podwyżka cen

Podstawowe wyposażenie egzemplarzy po face-liftingu będzie bogatsze, dlatego cennik BMW Serii 3 będzie startować od wyższych kwot. Wersja sedan będzie dostępna od 180 tys. złotych, a wersja Touring ma być o 10 tys. złotych droższa.

Produkcja samochodów rozpocznie się w lipcu, a pierwsze egzemplarze trafią do salonów kilka tygodni później.