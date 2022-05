GDDKiA ujawnia czym się zajmuje. Te liczby robią wrażenie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zadaniem GDDKiA jest nadzór nad budową dróg, którymi się zajmują oraz utrzymaniem ich w późniejszym czasie w dobrej kondycji. Kluczowym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tych dróg.

Zobacz wideo Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

W Polsce sieć dróg publicznych ma długości w sumie 420 tys. km, z czego 19,4 tys. km to drogi krajowe. GDDKiA zarządzą siecią o łącznej długości blisko 17.800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3804 km, na co składa się niespełna 1289 km autostrad i 2878 km dróg ekspresowych. Pozostałe odcinki dróg krajowych zarządzane są przez: koncesjonariuszy (465 km autostrad), miasta na prawach powiatu grodzkiego w ich granicach administracyjnych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych), a także zarządy przejść granicznych. Długość dróg krajowych we wszystkich zarządach zatem wynosi 19.393 km. Uwzględniając koncesyjne odcinki, łączna długość autostrad wynosi blisko 1754 km, a sieć dróg szybkiego ruchu ok. 4631 km.

GDDKiA od początku roku podpisało osiem umów na realizację dróg o łącznej długości 94 km.

W realizacji jest:

101 zadań?(z PBDK)?o łącznej długości?1342,6 km

15 obwodnic (z Pb100 obwodnic) o łącznej długości 115,6 km

W przetargu:?

19 zadań (z PBDK) o łącznej długości 262,8 km

Wielkie plany GDDKiA na rok 2022. Mamy pełną listę budowanych dróg

W przygotowaniu:?

82 zadania (z PBDK + ZOS) o łącznej długości 1819,1 km

85 obwodnic (z Pb100 obwodnic) o łącznej długości 743,9 km

Według planu na ten rok, GDDKiA chce oddać w sumie 345,5 km dróg, z czego 46,1 autostrad, 253,1 km dróg ekspresowych i 46,3 km obwodnic.

Program 100 obwodnic w latach 2020-2030 zakłada wybudowanie obwodnic o łącznej długości 830 km. Obecnie w realizacji jest 15 odcinków (115,6 km), a w przygotowaniu 85 obwodnic (739 km).

Co się tyczy autostrad, to GDDKiA chce oddać do 2023 r. (z perspektywą do 2025 r.) aż 324,2 km tego typu tras. Natomiast dróg ekspresowych ma powstać 2948,9 km. Projekt ten realizowany jest od 2014 r.