Nowe dowody rejestracyjne od dzisiaj. Wiadomo, co z kierowcami ze starym wzorem

Nowy wzór dowodów rejestracyjnych to ważna informacja, ale dla większości kierowców to jednak ciekawostka. Wprowadzenie nowych dowodów wcale nie oznacza, że trzeba będzie wymieniać te stare. Wymiana nastąpi sukcesywnie, wraz z wydawaniem kolejnych dokumentów. Zmiany nie są jednak na tyle rewolucyjne, by trzeba wzywać kierowców do urzędów. Te nowe dowody wydają od dzisiaj (16 maja 2022 r.). Co ciekawe, do 12 lipca może się zdarzyć, że niektórzy otrzymają dokument wg starego wzoru. Najpierw wytwórnia papierów wartościowych wykorzysta stare druki. Tak wyglądają nowe dowody:

Nowy wzór dowodu rejestracyjnego 2022 Fot. MI

Nowe dowody rejestracyjne 2022 r.

Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na zmianę wzoru dowodów rejestracyjnych? Nie ma innego wyjścia. To efekt szerszej zmiany przepisów. Wszystkie dokumenty wydawane przez organy państwowe muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń. Dotychczasowe dowody rejestracyjne tych wymagań nie spełniają. Innymi słowy - nie są wystarczająco zabezpieczone przed fałszerzami. Właśnie się to zmienia.

We wzorach oraz opisach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględnione zostały wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Dodany został szczegółowy opis zabezpieczeń producenta. Zmiany ujęte w projekcie są zgodne z rekomendacjami Komisji ds. Dokumentów Publicznych

- czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia MI. W efekcie nowy dowód rejestracyjny dużo trudniej będzie podrobić. A wszystko za sprawą:

mikrodruków pozytywowych i negatywowych o treści "Rzeczpospolita Polska",

nadruków widocznych w świetle ultrafioletowym,

zastosowaniu włókien zabezpieczających widocznych w świetle dziennym,

dwutonowych znaków wodny.

Zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W efekcie kierowcy tak naprawdę niełatwo może być odróżnić stary dowód rejestracyjny od nowego.

Czy wszyscy kierowcy będą musieli wymienić dowody rejestracyjne?

Co z posiadanymi obecnie przez kierowców dowodami rejestracyjnymi? Czy w związku ze zmianą każdy będzie musiał wymienić posiadane dokumenty? Odpowiedź znajdujemy w treści rozporządzenia w paragrafach 2 i 3.

§ 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.

§ 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Nie ma zatem powodu do paniki - obecnie posiadane przez kierowców dowody rejestracyjne zachowują swoją ważność.