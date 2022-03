Postanowione. Jest termin wielkiej wymiany praw jazdy. Tych bezterminowych też

Prawo jazdy 2022 r. - wymiana

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza - dokument będzie ważny dokładnie tyle, na ile dostaliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykład? Ze względu na problemy ze wzrokiem ktoś otrzymał uprawnienia na pięć lat, oznacza to, że po pięciu latach od przejścia badania będzie musiał jeszcze raz pójść do lekarza, a także wymienić sam dokument.

Co z bezterminowym prawem jazdy?

Obowiązek wymiany prawa jazdy dotyczy wszystkich polskich kierowców, również tych, posiadających bezterminowe prawo jazdy. Oni także będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy. Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień na wymianę dokumentu będą mieli pięć lat - od 2028 do 2033 roku. Nowe dokumenty będą wydawane z maksymalnym dopuszczonym przez przepisy okresem ważności. Na 15 lat. Po 2033 r. nikt już nie będzie miał w Polsce bezterminowych praw jazdy.

Czy kierowca z bezterminowym prawem jazdy musi iść na badanie?

Nie. W tym przypadku uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument. Przy wymianie nie trzeba więc iść do lekarza, a to oznacza, że odpada największy koszt wymiany prawa jazdy.

Wymiana prawa jazdy - koszty, cena

Koszt wymiany prawa jazdy to 100 zł, ale trzeba do tego dodać jeszcze opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr. To początek kosztów, jakie musi ponieść kierowca. Do wniosku, który składamy w urzędzie musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia. Jeżeli przy wymianie dokumentu musicie przejść badanie lekarskie, to do listy wydatków trzeba jeszcze dopisać wizytę u lekarza. Ta kosztuje dokładnie 200 zł. 20 lipca 2014 w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ustaliło sztywną cenę badania kierowców na poziomie dwustu złotych. Nie ma tu wyjątków.

Kierowca musi więc przyszykować na całą operację minimum 300 złotych.

Osoby z bezterminowymi uprawnieniami zapłacą mniej, czyli minimum 100 złotych. Oczywiście, o ile mają swoje aktualne zdjęcie. Wtedy do tych kwot dopisujemy fotografa.

Badanie lekarskie na prawo jazdy

Podkreślamy jeszcze raz, jeżeli otrzymaliśmy kiedyś bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami, to przy wymianie nie trzeba iść jeszcze raz do lekarza. Termin ważności w takim przypadku dotyczy samego dokumentu. Nie ma też obowiązku dostarczenia do urzędu zaświadczenia od lekarza, kiedy np. wymieniamy prawo jazdy z powodu zmiany nazwiska, a nasze uprawnienia są wciąż ważne. Badanie lekarskie jest obowiązkowe dla osób, które otrzymały terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na problemy zdrowotne.