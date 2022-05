Fiat 500 "La Prima by Bocelli" z systemem audio zatwierdzonym przez słynnego tenora

Fiat 500 to ikona włoskiej marki. Najnowsze wcielenie tego modelu o nazwie 500e jest wersją w pełni elektryczną. Auto od momentu debiutu w połowie 2020 roku, do tej pory zdobyło 30 międzynarodowych nagród i wyróżnień.

Kultowy maluch w wersji zasilanej wyłącznie energią czerpaną z gniazdka, jest najlepiej sprzedającym się elektrycznym samochodem miejskim w jedenastu krajach i drugim najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Europie, ustępując jedynie Tesli. We Włoszech i Francji jest najlepiej sprzedającym się modelem elektrycznym w historii, a w Niemczech, na największym rynku samochodów elektrycznych w Europie, zajmuje drugie miejsce.

Nowy Fiat 500 „La Prima by Bocelli" to pierwszy na świecie elektryczny samochód miejski wyposażony w technologię „Virtual Venues" („Wirtualnych Miejsc") JBL, która zapewnia niezrównane wrażenia dźwiękowe. Aby system nagłośnienia JBL był idealnie dopasowany do pojazdu, Fiat skorzystał z doświadczenia maestra Andrei Bocellego, najpopularniejszego żyjącego tenora na świecie. Zdaniem producenta samochodu, JBL Premium Audio Mastered by Bocelli zapewnia najbardziej wciągające wrażenia dźwiękowe.

System zawiera cztery dedykowane ustawienia oraz inteligentną regulację głośności „Intelligent Speed Control Volume", która dzięki zaawansowanemu algorytmowi utrzymuje żądany poziom odtwarzania muzyki i równowagę niskich częstotliwości przy każdej prędkości pojazdu. System obejmuje również zmienne korektory dźwięku zapewniające wyjątkowe wrażenia dźwiękowe niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz, a także gwarantujące optymalne doznania dźwiękowe w każdej pozycji regulacji dachu.

Wersja wyposażenia „La Prima" dysponuje silnikiem o mocy 87 kW (118 KM i 220 Nm) oraz baterią o pojemności 42 kWh. Obiecywany przez producenta zasięg podczas miejskiej jazdy wynosi przy w pełni naładowanej baterii 320 km. W trybie mieszanym jest to około 270 km.

Fiat stawia mocno na elektryfikację. Ostatnio na rynek wprowadzone zostały hybrydowe odmiany modeli 500X i Tipo (testowaliśmy już te auta), dzięki którym marka może pochwalić się już całą zelektryfikowaną gamą. Do 2024 roku każdy nowy Fiat w Europie będzie wyposażony w baterię, a od 2027 roku marka Fiat będzie w Europie sprzedawała już tylko samochody elektryczne.