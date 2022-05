Ford E-Transit jako herold Ford Pro. Ma zwiększyć produktywność europejskich firm

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford E-Transit to w pełni elektryczna odmiana kultowego dostawczaka Forda. Razem z nim na rynek europejski wchodzi Ford Pro – nowej, ogólnoświatowej gałęzi działalności producenta, zajmującej się sprzedażą i serwisowaniem pojazdów użytkowych, skoncentrowanej na zwiększaniu produktywności klientów biznesowych.

E-Transit wyposażono standardowo w akumulator o pojemności 68 kWh, który zapewnia zasięg 317 km. Auto wyposażony jest silnik elektryczny o momencie obrotowym 430 Nm i maksymalnej mocy 184 KM lub 269 KM do wyboru. Ładowność wynosi do 1758 kg3 dla modelu van, a szeroka gama obejmuje 25 wariantów: van, van z podwójną kabiną oraz podwozia z kabiną, o różnych długościach i wysokościach dachu, a także o masie całkowitej od 3,5 do 4,25 tony.

E-Transit jest również wyposażony w funkcję ProPower Onboard firmy Ford, która dostarcza prąd do standardowych gniazd wtykowych w kabinie i w części ładunkowej.

W wersji Trend wprowadzono rozwiązania podnoszące produktywność, takie jak system nawigacyjny Ford Connected Navigation System. Może on zaplanować najbardziej efektywną trasę i na bieżąco informować kierowcę o opłatach, ruchu drogowym, dostępności miejsc parkingowych. Drugi system to Intelligent Range przedstawiający dokładniej szacowany zasięg do wyczerpania akumulatora. Na pokładzie znalazł się również asystent głosowy Alexa od Amazonu.

Wszystkie E-Transity są wyposażone w standardowy modem FordPass Connect umożliwiający stałą łączność z ekosystemem Ford Pro oraz zdalne aktualizacje oprogramowania Ford Power-Up. Klienci otrzymują również dożywotnią subskrypcję FordPass Pro lub Ford Pro Telematics Essentials oraz roczny dostęp do sieci ładowania Blue Oval Charging Network. Klienci flotowi otrzymują również roczny bezpłatny dostęp do usługi E-Telematics Ford Pro.

Ile kosztuje w Polsce E-Transit?

Ceny modelu rozpoczynają się od 226 770zł (cena detaliczna bez VAT) za wersję E-Transita podwozie z kabiną serii 350 L3 i silnikiem elektrycznym o mocy 184 KM. Cennik vana rozpoczyna się od 233 775 zł, a brygadowego vana od 245 660 zł.

Samochód w wersjach z serii 350 (kategoria pojazdu N1) kwalifikuje się do otrzymania dopłat z programu „Mój Elektryk". Dofinansowanie może wynieść nawet 70 000 zł.