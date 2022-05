Ruszyły pace obwodnicy Poręby i Zawiercia. Ma wyprowadzić tranzyt

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ruszyły pierwsze prace na 17 kilometrowym odcinku obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Jest to pierwszy fragment z 24 km trasy.

Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

W tym momencie prowadzona jest wycinka i karczowanie lasów prywatnych. W najbliższym czasie wycinkę drzew na swoim obszarze rozpoczną Lasy Państwowe. Trwają także prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją, obejmujące sieci energetyczne, oświetleniowe i teletechniczne. Rozpoczęto budowę wiaduktu drogowego nad ulicą Kolejową w Ogrodzieńcu.

W dalszym etapie prac planowane jest rozpoczęcie budowy obiektu inżynierskiego nad linią kolejową i ulicą Grunwaldzką w Zawierciu.

Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Dzięki nowemu przebiegowi drogi, tranzyt ominie centra miast. Obecnie włączenie się do ruchu z drogi lokalnej lub przejechanie na druga stronę DK78 jest utrudnione, a czasem kierowcy, wymuszając pierwszeństwo, powodują kolizję lub wypadek.

Inwestycja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy odcinek o długości 16,6 km zaczyna się w Siewierzu i biegnie w kierunku wschodnim poprzez Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Drugi swój początek ma za węzłem Kromołów, a następnie biegnie przez 7,6 km do projektowanego w ramach obwodnic Kroczyc ronda w Żerkowicach. Łączna długość obwodnicy to ponad 24 km.

Planowany termin ukończenia inwestycji to 23 kwietnia 2023 r.