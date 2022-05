Czego brakuje w obecnych samochodach? Uchwytu na pizze jak w tym Mustangu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Sieć sklepów 7-Eleven to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci na świecie. W Polsce głównie za sprawą filmów. Wzięli na warsztat Forda Mustanga i dostosowali go do własnych potrzeb. Dodali mu m.in. czerwone, pomarańczowe i zielone paski.

Nazwany został Model 711. Jest to jeżdżąca reklama stworzona przez Galpin Auto Sports z Los Angeles w Kalifornii. To oficjalny, jednorazowy egzemplarz wyposażony w modyfikacje, zamówiony przez 7-Eleven.

Zamiast konia, na grillu widoczny jest emblemat sowy. Wyposażono go również w sportowe elementy w kolorystyce sieci sklepów. Felgi są zielone. Aby naśladować neonowy znak 7-Eleven, z którego znana jest marka, Mustang jest również podświetlany od spodu w kolorze wiśniowej czerwieni.

Wewnątrz Mustang wyposażony jest w skórzaną tapicerkę ozdobioną czerwonymi, pomarańczowymi i zielonymi paskami. Dźwignia zmiany biegów ma postać napoju Slurpee, a wykonany na zamówienie odświeżacz powietrza OG To-Go Coffee Since 1964 wypełnia kabinę świeżym aromatem kawy. A co jest najlepsze? Auto ma niestandardowy uchwyt do pizzy, który znajduje się bezpośrednio obok uchwytów na kubki.

Aby dostać tego Mustanga trzeba wziąć udział w konkursie i kupować w sklepach oraz przez aplikację sieci. W Polsce zatem nie mamy szans na jego upolowanie, ale uchwyt na pizze to całkiem niezły pomysł.