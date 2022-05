W to lato w Europie natkniesz się na pociągi drogowe. W Polsce to nielegalne

Szwedzi lada moment dopuszczą do ruchu tzw. pociągi drogowe. Są to potężne zestawy składające się z ciągnika i dwóch naczep - ich łączna długość wynosi nawet do 34,5 metra. Jak bezpiecznie wyprzedzić tak długi zestaw?

2 fot. Scania Otwórz galerię Na Gazeta.pl