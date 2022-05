Pijana kobieta rozbiła nowego mercedesa. Samochód sam doniósł na nią policji

Zobacz wideo Oferuje wszystko, co ma najlepszego w ofercie Mercedes-Benz, a jego środek wręcz szokuje. Jakie niespodzianki skrywa Maybach?

Nowe samochody mają szereg funkcji, które mają ułatwiać życie kierowcy oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa za kółkiem. A jednym z nich jest eCall - europejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach, który pozwala automatycznie powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Gdy kierowca jest nieprzytomny, komputer auta może w ten sposób uratować mu życie. Tym razem pomógł jednak policji złapać kobietę, która prowadziła auto kompletnie pijana.

Rozbiła mercedesa po pijaku, a ten powiadomił policję

Do zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 10:00, ale policja opisała sprawę dopiero teraz. Dyżurny komendy w Mikołowie otrzymał wówczas automatyczne zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem mercedesa pochodzące właśnie z systemu eCall.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, obok rozbitego auta była już straż pożarna i pogotowie. Okazało się, że pojazd wyleciał z łuku drogi i z dużą prędkością uderzył w bramę wjazdową do posesji oraz fragment ogrodzenia. Powodem - jak to opisali policjanci - było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.

61-letnia kobieta, która siedziała za kółkiem mercedesa, tłumaczyła się, że jechała właśnie na przyjęcie komunijne. Mundurowi postanowili sprawdzić jednak jeszcze jej stan trzeźwości. Wynik z alkomatu był jednoznaczny. Kobieta była pijana. Miała w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu.

Nie dość, że robiła nowy samochód o dużej wartości i zapewne nie dotarła na komunijne przyjęcie, to teraz trafi przed sąd. Najbliższe dwa lata może spędzić za kratkami.

