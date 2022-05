Amerykanin zachował się jak na Mazurach. Zwodował pikapa razem z łódką [WIDEO]

Lucas Weeks kryjący się w mediach społecznościowych pod pseudonimem bigboybass_ca pochwalił się efektami wodowania łodzi motorowej głównie dlatego, że to nie on był autorem małej tragedii, którą możemy obejrzeć na filmie.

Oprócz wartej 2 tys. dolarów motorówki, kierowca zwodował też kosztującego co najmniej 62 tys. dolarów pikapa Ford F-150 Platinum (cena modelu z 2022 r.). Na krótkim, ale pełnym dramatyzmu wideo opublikowanym na Instagramie i TikToku można obejrzeć, jak potężny samochód mieli bezradnie kołami w wodzie.

Nigdy nie wodowałem motorówki, ale wygląda na to, że to manewr wymagający ostrożności i rozwagi, której zabrakło pechowemu Amerykaninowi. Najwyraźniej popełnił kilka błędów pod rząd. Po pierwsze cofnął na pochylni zbyt daleko. Być może zrobił to przez nieuwagę, bo zapomniał przełączyć automatyczną skrzynię biegów w tryb P. Możliwe, że po prostu zabrakło mu wprawy. Niezależnie od przyczyn, efekt jest taki sam: Ford wjechał do wody zbyt głęboko.

Najprawdopodobniej wtedy wyporność motorówki sprawiła, że cały zestaw zaczął unosić się na powierzchni wody, a tylne napędowe koła pikapa straciły kontakt z nawierzchnią. Na domiar złego, kierowca Forda zapomniał włączyć napęd na obie osie.

Zrobił to dopiero poniewczasie i jak widać na filmie, niewiele pomogło. Nie wiadomo jakie straty ponieśli wędkarze, ale samochód będzie wymagał co najmniej gruntownego suszenie wnętrza i dokładnego przeglądu instalacji elektrycznej, a nie wykluczone, że również remontu jednostki napędowej.

To tylko nasze domysły, ale jedno jest pewne: właściciel Forda F-150 Platinum tego wypadu na pstrągi i trocie nie zaliczy do udanych. Na pocieszenie został ochrzczony przez autora dyplomowanym kapitanem żeglugi śródlądowej.

Z komentarzy pod postem zostawionych przez najwidoczniej dobrze poinformowanych internautów można się dowiedzieć, że pikap Forda został dość szybko uratowany przez przygotowanego do wypraw w teren Jeepa Wranglera, którego można zobaczyć stojącego na nadbrzeżu. Jego właściciel podobno użył wyciągarki i w ten sposób zakończył nierówne zmagania Forda z żywiołem przyrody.