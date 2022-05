Audi Q7 V12 TDI na niemieckiej autostradzie. Szczytowy diesel [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Miłośnicy motoryzacji lubią silnik V12. Audi swego czasu zainstalowało takiego diesla w modelu Q7, a teraz na kanale AutoTopNL na YouTube pojawiło się nagranie, jak autor jedzie tym dużym SUV-em niemal 300 km/h.

Audi Q7 V12 TDI porusza się z maksymalną prędkością na niemieckiej autostradzie bez ograniczeń prędkości. Jest to szczytowy model silnika diesla od Audi. Q7 V12 TDI zadebiutował w 2009 r. i powstał, aby wykręcić jak najlepsze osiągi.

6,0-litrowy silnik V12 z podwójnym turbodoładowaniem, zastosowany w Audi Q7 V12 TDI, wytwarza 505 KM i jest ograniczony do zaledwie 1000 Nm moment obrotowy. Audi musiało go ograniczyć, ponieważ znajdował się on już w górnej granicy tego, z czym mogła sobie poradzić 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów ZF HP32.

Waga Audi Q7 V12 TDI wynosi 2680 kg. 100 km/h osiąga w około 5,5 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h, ale po usunięciu ogranicznika auto rozpędza się do 283 km/h. Co zresztą widać na powyższym filmie.

Do zatrzymania tego samochodu wykorzystano karbonowo-ceramiczne hamulce. W porównaniu do dzisiejszych standardów model ten nie jest oszczędnym autem, ale w 2009 r. (to już 13 lat) było to auto, które idealnie łączyło osiągi z zapotrzebowaniem na paliwo.