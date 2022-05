Przechodzą przez pasy ze wzrokiem w smartfonie. Ilu pieszych tak robi? Na razie policja złapała kilkuset

Zobacz wideo 57-latek nie zachował bezpiecznej odległości i wjechał motorowerem w tył auta

Od czerwca 2021 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy, które dają pieszym pierwszeństwo nie tylko wtedy, gdy już przechodzą na drugą stronę jezdni, ale również wtedy, gdy dopiero zamierzają to zrobić. Warto pamiętać jednak, że pieszych wciąż obowiązuje konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez pasy.

Ile pieszych policja ukarała za korzystanie ze smartfona?

Taki zapis obowiązywał już wcześniej, ale czerwcowe przepisy jedynie doprecyzowały, że oznacza to zakaz korzystania z "telefonu lub innego urządzenia elektronicznego" podczas pokonywania pasów. Ale co ważne jedynie wtedy, gdy (korzystanie z urządzenia) "prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych".

W praktyce więc przechodzenie na drugą stronę jezdni nieustannie patrząc w ekran, jest złamaniem przepisów, ale już trzymanie telefonu w ręku (i obserwowanie otoczenia) lub słuchanie muzyki wykroczeniem nie jest. Mimo że konieczność zablokowania telefonu na kilkanaście sekund nie powinna być dla pieszych wielką stratą, wciąż wielu z nich nie potrafi rozstać się z ekranem komórki.

Jak wynika bowiem z policyjnych statystyk, do których dotarł portal brd24.pl, w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonariusze ukarali pieszych za to wykroczenie 645 razy. Policja niestety nie prowadziła statystyk dla poprzednich kwartałów, dlatego nie wiadomo, czy ich liczba rosła, czy spadała w ostatnich miesiącach. Nie wiemy też nic na temat liczby pouczeń lub przypadków spraw, które trafiły na wokandę. Są one wliczone do ogólnej liczby wykroczeń.

Na podstawie tego krótkiego okresu możemy jedynie wyliczyć, że średnio miesięcznie policja karze 215 osób, które wpatrują się w ekrany smartfonów na przejściach dla pieszych. To nieco ponad 7 osób dziennie. Czy to dużo?

Patrząc w taki sposób na te dane, siedem ukaranych pieszych każdego dnia, to zaledwie garstka. Dla porównania portal brd24.pl przytacza, że dziennie policja zatrzymuje średnio ponad 200 pijanych kierowców, a w niektóre dni jest nawet i po 350.

