Okres przedawnienia punktów karnych niezgodny z prawem? Resort odpowiada RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nowe przepisy mają skłonić ukaranych do szybszego płacenia grzywien, ale w jego ocenie takie działania nie są konieczne, ponieważ państwo dysponuje odpowiednimi narzędziami do egzekwowania kar – do tego niezależnie od trybu jej nałożenia.

Okres przedawnienia punktów karnych pod lupą RPO. Przepisy niezgodne z Konstytucją?

Różne terminy przedawnienia punktów karnych

Mandat gotówkowy jest prawomocny w chwili zapłacenia grzywny policjantowi, kredytowy po pokwitowaniu jego odbioru i maksymalnie 7 dniach, a zaoczny po zapłaceniu grzywny w 14 dniowym terminie. W przypadku grzywny orzeczonej sądowo termin przedawnienia może się wydłużyć o dodatkowe 30 dni. Zgodnie z prawem, tyle czasu ma ukarany na opłacenie kary. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że nowe przepisy wprowadzają nierówności w traktowaniu obywateli.

Wielu kierowców jest nieświadomych faktu, że dopiero od momentu opłacenia mandatu zaczyna biec termin przedawnienia punktów karnych. Stąd pismo Rzecznika Spraw Obywatelskich w tej sprawie do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Różnice wydają się niewielkie, ale w niektórych przypadkach mogą mocno skomplikować życie. Nieświadomy kierowca może dostać kolejne punkty karne po dwóch latach od wykroczenia i przyjęcia poprzedniego mandatu, ale jeszcze przed upływem przedawnienia. W ten sposób może przekroczyć limit punktów karnych będąc przekonanym, że poprzednie zostały już skasowane z jego konta.

Odpowiedź resortu w sprawie zapytania RPO

Resort infrastruktury na podstawie informacji uzyskanych przez MSWiA odniósł się do pisma RPO w tej sprawie.

Należy wskazać, że punkty wprowadzane do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego nie są karą ani też środkiem karnym. Z założenia powinny one mobilizować osoby prowadzące pojazdy silnikowe do zachowania samodyscypliny w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- poinformował sekretarz stanu Rafał Weber. W ocenie resortu zmiany nie są konieczne. W odpowiedzi resortu można jeszcze przeczytać, że „dopiero suma zebranych punktów, przekraczająca określony prawem limit, wpisanych do ewidencji na skutek wielu popełnionych naruszeń, oznacza potrzebę weryfikacji kompetencji kierowcy albo powoduje cofnięcie uprawnienia".

W świetle powyższych wyjaśnień, MSWiA, z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, nie dostrzega potrzeby zmiany art. 98 ust. 5 uokp

- możemy przeczytać w podsumowaniu odpowiedzi przygotowanej przez Rafała Webera z Ministerstwa Infrastruktury.