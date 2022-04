Nowe nieoznakowane BMW na służbie. Wideorejestrator kosztował tyle, co połowa auta

Modernizacja policyjnej floty nieprzerwanie postępuje. Nowoczesne radiowozy co jakiś czas są przekazywane funkcjonariuszom w różnych częściach kraju, a zakup sporej części służbowych aut jest realizowany dzięki wsparciu samorządów. Tak też jest w przypadku BMW 330i xDrive, które trafiło do Kolna. Do zakupu dołożył się Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Gotowy do służby nieoznakowany radiowóz został przekazany mundurowym z kolneńskiej drogówki. Sedan w ciemnym kolorze nadwozia jest napędzany 2-litrowym, 4-cylindrowym silnikiem benzynowym. Moc jednostki napędowej wynosi 258 KM, a maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 s, a prędkość do jakiej może się rozpędzić wynosi 250 km/h. Napęd trafia na cztery koła poprzez automatyczną 8-stopniwą skrzynię biegów.

Auto wygląda bardzo niepozornie i na drogach ciężko będzie rozpoznać, że to radiowóz. Całkowity koszt zakupu eleganckiego BMW 330i xDrive (seria G20) wyniósł 190 600 złotych, z czego 90 tysięcy pochodziło z budżetu województwa podlaskiego, a zakup możliwy był dzięki podpisanym wcześniej porozumieniom.

Co ciekawe, w pojeździe, który zasili flotę drogówki i będzie patrolował drogi powiatu kolneńskiego, zamontowany został wideorejestrator o wartości blisko 90 000 złotych. To połowa kwoty, jaką trzeba było przeznaczyć na sam radiowóz. Kierowcy muszą mieć się na baczności. Nieodpowiedzialny zmotoryzowani po znalezieniu się w zasięgu kamer policyjnego BMW, z pewnością zostaną namierzeni i nagrani. Dla przypomnienia, nowy taryfikator mandatów obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, potrafi mocno odcisnąć się na kieszeni osób łamiących przepisy ruchu drogowego.