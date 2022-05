Adam Małysz był wybitnym skoczkiem narciarskim, a teraz jest dyrektorem sportowym ds skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Jednak wcale nie ogranicza się do sportów zimowych. Nie wszyscy wiedza, że jedną z pasji Adama Małysza są sporty motorowe, a czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli wcale nie ogranicza się tylko do ich oglądania.

Adam Małysz cały czas jest blisko motoryzacji

Ma licencję rajdową i od 2011 r. zaczął jeździć w poważnych imprezach. Startował nawet w słynnym Rajdzie Dakar, który uznawany jest za najbardziej wymagający, a na pewno najbardziej prestiżowy rajd tego typu. Teraz samochodowy kombinezon schował do szafy w związku z objęciem posady w PZN.

Wciąż jednak jest mocno związany z motoryzacją. Jeszcze do niedawna współpracował z dealerem Mercedesa z Sosnowca jako ambasador. W 2022 r. doszło do transferu, a Adamowi Małyszowi teraz znacznie bliżej do innej marki premium z Niemiec.

Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że zostałem nowym ambasadorem Grupy Krotoski. Dzięki rozpoczęciu współpracy mam do dyspozycji nowe, ekscytujące Audi S8

- pochwalił się mistrz na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. I wcale nas nie dziwi, że jest tak zadowolony ze swojego nowego samochodu służbowego. S8 to okręt flagowy Audi i model, który można zestawiać tylko z modelami pokroju Mercedesa Klasy S, BMW serii 7 czy Lexusa LS. To prawie najwyższa motoryzacyjna półka.

Audi S8 - najważniejsze informacje

Audi S8 TFSI quattro to topowy model w rodzinie nowego A8, które Audi ostatnio odświeżyło. Silnik biturbo V8 generuje dla niego moc 571 KM i moment obrotowy 800 Nm w zakresie od 2050 do 4500 obr./min. Pierwsza setka na liczniku w tej luksusowej limuzynie to kwestia 3,8 sekundy.

S8 to nie tylko mocna V-ósemka, ale też cała masa systemów i modyfikacji, które nadają mu sportowego charakteru. System COD gwarantuje zwiększenie wydajności S8. Klapy w układzie wydechowym zapewniają na żądanie jeszcze bogatsze brzmienie silnika. Dodatkowo, najmocniejszy model z rodziny A8 zjeżdża z linii montażowej z rozbudowanym wyposażeniem standardowym. Zawiera ono, między innymi, unikatowe połączenie innowacyjnych komponentów zawieszenia. Tylko S8 wyjeżdża z fabryki z predyktywnym zawieszeniem aktywnym, sportowym mechanizmem różnicowym i dynamicznym układem czterech kół skrętnych.

Cena? Na oficjalnej stronie Audi widnieje dzisiaj "od 630 200 zł". Pamiętajcie jednak, że limuzyny, które widujecie na ulicach prawie na pewno są znacznie droższe. Dodatkowe opcje windują cenę znacznie wyżej. Ta wyjściowa jest tylko orientacyjna.