Robert Lewandowski w nowym samochodzie. To wyjątkowy i limitowany model

Robert Lewandowski jest znany ze swojego zamiłowania do wyjątkowych samochodów. Na co dzień porusza się służbowym Audi e-Tron GT, ale regularnie jest widywany w różnych innych, równie ciekawych samochodach. Jego kolekcja w garażu często się zmienia - ostatnio wystawił na aukcji białe Ferrari 488 Spider, a tymczasem wyciągnął z garażu kolejny, bardzo rzadki okaz.

Dziennikarze niemieckiego magazynu "Bild" przyłapali Roberta Lewandowskiego w czerwonym Porsche 911 Speedster, jak podjeżdżał do ośrodka treningowego Bayernu Monachium.

Nie jest to najnowszy model, ale bardzo limitowana wersja, którą mogą się poszczycić wybrani klienci niemieckiej marki. Wyprodukowano zaledwie 1948 egzemplarzy wersji Speedster. Liczba nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do Porsche 356 "No. 1" Roadster z 1948 roku.

Porsche 911 Speedster bazuje na specjalnych wersjach modelu 911, oznaczonych jako R i GT3 (typoszereg 991). Na pierwszy rzut oka przypomina wersję cabrio, ale za plecami kierowcy i pasażera znajdują się dwa charakterystyczne przetłoczenia, pod którymi skrywa się miękki, brezentowy dach.

Samochód jest bardzo szybki i lekki. Całą konstrukcję podporządkowano sportowym wrażeniom z jazdy. Przednią pokrywę wykonano z włókna węglowego – dzięki temu jest lżejsza o 2 kg od 911 GT3. Natomiast błotniki, wykonane z tego samego materiału, zostały zapożyczone z modelu 911 R. Przedni zderzak nawiązuje do wersji GT3, ale jego splitter został całkowicie przeprojektowany. Z tyłu pojawił się wysuwany spojler.

W kabinie zamontowano kubełkowe fotele wykonane z kompozytów węglowych, a zagłówki i boczki wykończono czarną skórą. Na zagłówkach, osłonach progów drzwi i tarczy obrotomierza pojawiło się logo "Speedster". Wskaźniki mają białe wskazówki oraz czarne tarcze z zielonymi oznaczeniami – to hołd dla legendarnego przodka, Porsche 356 Speedster. Tylna zabudowa za fotelami została wzbogacona o plakietkę informującą o specjalnej wersji wraz z numerem seryjnym egzemplarza.

Auto napędza sześciocylindrowy bokser o pojemności czterech litrów. Jednostka rozwija maksymalną moc 510 KM i 470 Nm momentu obrotowego. Całość jest przekazywana na tylną oś za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni ręcznej. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 4 sekundy. Prędkość maksymalna to 310 km/h.

Samochód w momencie debiutu rynkowego w 2019 roku kosztował 1,35 mln złotych. Używane egzemplarze są trudno dostępne na rynku wtórnym i osiągają zawrotne kwoty.