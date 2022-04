Nieodpowiedzialny kierujący stracił mandat. Jechał 112 km/h w terenie zabudowanym

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Szybka jazda w miejscu do tego nieprzystosowanym albo kończy się tragedią albo wysokim mandatem. Jest jeszcze trzecia opcja, czyli jednym i drugim. Całe szczęście dla innych uczestników ruchu, że tym razem był mandat.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 23 kwietnia. Policjanci z żagańskiej drogówki zatrzymali do kontroli 38-latka jadącego w Audi. Poruszał się z dużą prędkością i przez to stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W miejscowości Czerna w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, mężczyzna jechał 112 km/h.

38-latek dostał mandat w wysokości 2000 zł, 10 punktów karnych i odebrano mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Jak widać, nie warto się śpieszyć.