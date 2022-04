Mandat za brak prawa jazdy to 1500 zł i często początek kłopotów. Kiedy się go dostaje?

Więcej porad dotyczących sytuacji prawnej na polskich drogach znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Mandat za brak prawa jazdy z jednej strony brzmi groźnie, a z drugiej śmiesznie. Groźnie, bo grzywna o wysokości 1500 zł zapisane w tytule tego materiału, może mrozić krew w żyłach. Śmiesznie, bo przecież wszyscy kierowcy wiedzą o tym, że od 5 grudnia 2020 roku w Polsce nie trzeba wozić ze sobą prawa jazdy. Czy to oznacza, że zapis jest martwy? No właśnie nie. Bo nie tyczy się on sytuacji, w której kierowca dokument zostawił w domu. Omawia raczej dwa inne scenariusze.

Właściwie nie brak prawa jazdy, a... uprawnień do kierowania

Tytuł tego materiału nie jest do końca precyzyjny. Bo my da facto nie mówimy o braku prawa jazdy, a braku uprawnień do kierowania pojazdami. Jaka jest różnica? Uprawnienia są zapisane w bazie CEK. Prawo jazdy stanowi jedynie ich potwierdzenie. Samo w sobie nie nadaje żadnych uprawnień. A w świetle tego wyjaśnienia nietrudno dojść do wniosku, że mówiąc o mandacie za brak prawa jazdy mamy na myśli scenariusz, w którym:

kierujący prowadzi np. samochodów osobowy, choć prawa jazdy nie ma wcale – nigdy nie zdobył uprawnień.

kierujący prowadzi pojazd niewłaściwej kategorii.

Prowadzenie pojazdu niewłaściwej kategorii może oznaczać kilka przypadków. Nie chodzi tylko o scenariusz, w którym kierowca ma prawo jazdy kat. B, ale został zatrzymany za kierownicą ciężarówki czy motocykla z silnikiem o pojemności powyżej 125 cm3. Dotyczy to też opcji, w której prowadził vana, na którego teoretycznie miał uprawnienia, ale auto okazało się zbyt ciężkie. Miało DMC powyżej 3,5 tony, podczas gdy kat. B obowiązuje wyłącznie do 3,5 tony.

Identyczną opcją jest sytuacja, w której kierowca ma w prawie jazdy zapisany kod zobowiązujący go do prowadzenia w okularach, ale okularów w czasie kontroli drogowej nie miał założonych.

Mandat za brak prawa jazdy? Mandat i zakaz prowadzenia!

Sytuacja, w której mówimy nie tyle o braku prawa jazdy, co... braku uprawnień, sprawia że położenie kierowcy staje się zdecydowanie gorsze. I pierwszym typem konsekwencji jest grzywna. Jej wartość to według przepisów co najmniej 1500 zł. Słowo co najmniej oznacza, że wartość kary może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł w przypadku zawarcia jej w wyroku sądowym. Drugi typ sankcji jest dużo gorszy. Kierowca obligatoryjnie dostanie również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W skrócie, gdy prawa jazdy nie ma wcale, nie będzie go mógł zrobić przez okres obowiązywania zakazu. Jeżeli miał prawo jazdy innej kategorii, straci je wraz z otrzymaniem zakazu.