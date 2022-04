Jakie przepisy dotyczą kierowców, którzy noszą szkła kontaktowe?

Więcej porad w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

Wyniki "Wielkiego Badania Wzroku" nie pozostawiają złudzeń. Wady wzroku są niezwykle popularne w Polsce. Problem z dobrym widzeniem może mieć nawet połowa Polaków. Co to oznacza w czasie prowadzenia auta? Zanim kierowca zostanie dopuszczony do kierowania, wada powinna zostać wyłapana przez lekarza wydającego orzeczenie lekarskie dopuszczające kandydata na kierowcę do egzaminu. A to wiąże się z adnotacją w prawie jazdy.

Szkła kontaktowe i okulary, czyli kody ograniczeń w prawie jazdy

Jeżeli z oświadczenia lekarskiego kandydata na kierowcę wynika wada wzroku, dokument wydany po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego będzie zawierał kod wady. Ten pojawi się w rubryce 12. Jakie są dopuszczalne kombinacje? Kierowca ze słabym wzrokiem otrzyma kod:

01.01 – oznaczający okulary,

01.02 – oznaczający soczewki kontaktowe,

01.06 – oznaczający okulary lub soczewki kontaktowe.

Wada wzroku z punktu widzenia przepisów oznacza dla kierowcy dwie rzeczy. Po pierwsze lekarz z pewnością wyda orzeczenie na okres krótszy niż maksymalne 15 lat. Po drugie gdy w prawie jazdy pojawia się adnotacja dotycząca używania okularów lub soczewek, ich obecność jest obligatoryjna do korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami!

Mandat za okulary i szkła kontaktowe. Mandat i... zakaz prowadzenia!

Wyobraźmy sobie trzy scenariusze:

Kierowca ma wpisany w prawie jazdy kod 01.02, ale nie założył soczewek kontaktowych w czasie prowadzenia samochodu. I policjanci fakt ten sprawdzili w czasie kontroli drogowej. Funkcjonariusze zauważyli, że pomimo obecności kodu 01.01 w prawie jazdy, kierowca nie ma założonych okularów w czasie prowadzenia. Ma za to np. soczewki kontaktowe – bo zaczął je stosować zamiast okularów, ewentualnie przestał nosić okulary, bo wzrok mu się poprawił np. po operacji laserowej. Kierowca ma w prawie jazdy kod 01.06 wymagający okularów lub soczewek, ale nie ma w czasie prowadzenia pojazdu ani jednych, ani drugich.

W każdym z tych trzech przypadków... kierowca w sensie prawnym prowadzi pojazd bez posiadania koniecznych uprawnień. Zupełnie tak, jakby prawa jazdy nie miał wcale! Kody z serii 01 wskazują na ograniczenie, do którego prowadzący musi się bezwzględnie stosować. W przeciwnym razie grożą mu naprawdę poważne konsekwencje. A o tych decyduje art. 94 par. 1 i 3 ustawy Kodeks wykroczeń. W głos tego zapisu kierujący dostanie na początek co najmniej 1,5 tys. zł grzywny. Maksymalna wartość? 5 tys. zł w czasie kontroli drogowej i 30 tys. zł w sądzie. I sąd nie jest tu jedynie straszakiem, bo prowadzenie bez uprawnień oznacza też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji, zrobić można tak naprawdę jedno. W przypadku operacji korygujących wzrok, ewentualnie po zmianie nawyków z noszenia okularów na soczewki, warto zadbać o skorygowanie kodów zapisanych w prawie jazdy. Tylko to ustrzeże kierującego przed problemami w czasie kontroli drogowej.