UOKiK sprawdził jakość paliwa. Kierowcy na Śląsku się skarżyli i mieli rację

Pod pojęciem "paliw płynnych" w raporcie kryją się benzyna, olej napędowy, gaz LPG oraz biopaliwa. Inspekcja Handlowa zaczęła regularne kontrole paliw w 2003 r., a podczas pierwszych testów wymogów jakościowych nie spełniało aż 30 proc. pobranych próbek. Kontrole i kary sukcesywnie poprawiają sytuację. W 2022 r. zakwestionowano już tylko 1,72 proc. skontrolowanych próbek. Cieszy lekka poprawa względem 2021 r. Tak prezentują się wyniki kontroli w ostatnich latach:

Wynik kontroli jakości paliwa w Polsce 2021 r. fot. UOKiK

Nieprawidłowości częściej w oleju napędowym niż benzynie

W efekcie monitorowania polskiego rynku paliw ciekłych z roku na rok poprawia się ich jakość. Od kilku lat nieprawidłowości, które wykrywamy, oscylują na poziomie poniżej czterech proc. Pomimo systematyczności działań kontrolnych odsetek paliw niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców oraz pobranych próbek, a także zmieniające się wymagania jakościowe. W 2021 roku norm nie spełniało tylko niespełna dwa proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego

– komentuje Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla kierowców na pewno ważną informacją jest fakt, że to niska jakość oleju napędowego najczęściej jest przyczyną negatywnego wyniku kontroli.

Popularność silników diesla nad Wisłą sukcesywnie spada, ale po naszych drogach dalej porusza się wiele samochodów z jednostkami wysokoprężnymi. To oczywiście wciąż najlepszy wybór dla każdego, kto często jeździ w długie trasy. Choć ostatnie szalejące ceny na stacjach mogą trochę zmienić sytuację, to diesel na drodze szybkie ruchu oznacza dużo niższe spalanie. Jak uniknąć wpadki przy dystrybutorze? W TYM MIEJSCU znajdziecie mapę, na której na bieżąco zaznaczane są wyniki kontroli.

Kontrole paliw w 2021 r. Przebadano 1565 próbek

Inspektorzy pobrali w 2021 r. łącznie do badań 1565 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań nie przeszło 27 próbek (22 oleju napędowego oraz pięć benzyny) co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości Inspekcja Handlowa stwierdziła w województwach:

kujawsko-pomorskim - 3,17 proc.,

warmińsko-mazurskim - 2,22 proc.,

i pomorskim 1,59 proc.

Kontrole dotyczą także stacji, które inspektorom wskażą organy ścigania oraz sami kierowcy. W takim przypadku odsetek negatywnych wyników jest znacznie wyższy. W województwie śląskim i opolskim przekroczył nawet 14 proc.:

w województwie śląskim wykryto nieprawidłowości w 14,58 proc. próbek,

opolskim - 14,29 proc.,

warmińsko-mazurskim - 11,54 proc.,

a w kujawsko-pomorskim - 10 proc.

Co ciekawe, do badań pobrano też 345 próbek gazu skroplonego LPG, a kontroli nie przeszła tylko jedna. Żadnych nieprawidłowości nie wykryto za to podczas badania jakości lekkiego oleju opałowego.

Raport jakość paliwa w Polsce 2021 r. fot. UOKiK

Kontrola jakości paliw w Polsce. Jak w ogóle typowane są stacje?

Badania są losowe. Prezes UOKiK na ślepo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli. Ale nie tylko. Żeby kontrola była jak najdokładniejsza, IH sprawdza także tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania, albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości. Kontrolowane są także stacje zgłaszane przez samych kierowców.

Co najczęściej kwestionowali inspektorzy?

Raport jakość paliw w Polsce 2021 r. fot. UOKiK

Raport jakość paliw w Polsce 2021 r. fot. UOKiK

Jakość paliw w Polsce

Kolejny pełny raport poznamy za rok, ale kontrole będą prowadzone na bieżąco, a kierowcy o nich informowani. Choćby na wspomnianej interaktywnej mapie.

Akcja Inspekcji Handlowej ma też poważne konsekwencje dla samych przedsiębiorców. Wydano sześć decyzji o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających norm oraz przekazano do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 23 przypadków naruszenia warunków udzielonych koncesji. Ten może nałożyć na przedsiębiorców dotkliwe kary finansowe. IH przekazała również 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych miejscowo prokurator rejonowych.

Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do miliona zł lub karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat

- podkreśla UOKiK w omówieniu raportu. Co więcej, inspektorzy przekazali również wyniki kontroli odpowiednim służbom - Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji. Prezes UOKiK wszczął 14 postępowań administracyjnych i wydał 15 decyzji.

Za rok dowiemy się, czy ostre działania inspektorów znowu poskutkują spadkiem wykrytych nieprawidłowości.