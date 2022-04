Ceny paliw wreszcie spadły. Teraz mogą pójść w górę. Ale nie wszystkie

Ceny paliw spadły względem poziomu sprzed tygodnia. I choć nie są to bardzo duże spadki, to powinny pozwolić na zaoszczędzenie kilku złotych na każdym tankowaniu. Niestety możliwe, że ceny ponownie wzrosną i to już w ciągu kilku najbliższych dni.

4 Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl