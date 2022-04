78-latek zignorował rogatki na przejeździe kolejowym. Chwilę później sie opamiętał

Do zdarzenia doszło 30 marca przejeździe kolejowym w Radziwiłłowie Mazowieckim (pow. żyrardowski). Policja publikuje nagranie teraz ku przestrodze. Okres świąteczny to zawsze wzmożony ruch na drodze i kierowcy, którzy gdzieś się spieszą. Pamiętajcie, że na drodze pośpiech to zawsze zły doradca, a pomysł wjeżdżania na przejazd kolejowy, kiedy zamykają się rogatki jest wybitnie nieodpowiedzialny.

Droga hamowania pociągu to kilkaset metrów, a jego szerokość nie jest równa szerokości torów. Zbliżając się do przejazdu zachowajmy więc zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ rogatki lub sygnalizacja mogą zostać uszkodzone. Zatrzymajmy się i żyjmy!

- apeluje policja. O niebezpiecznych sytuacjach na polskich drogach codziennie piszemy na stronie głównej gazety.pl.

O krok od tragedii na Mazowszu

78-letni kierowca tak się spieszył, że zignorował zamykające się (a tak naprawdę to już praktycznie zamknięte) rogatki i po prostu wjechał na przejazd kolejowy, uderzając nawet w szlaban. Na szczęście opanował się w ostatniej chwili i chyba zdał sobie sprawę ze swojego zachowania.

Wycofał najbardziej jak mógł (i pozwalały na to zamknięte rogatki) i udało mu się uniknąć wypadku z pędzącym pociągiem, który przejechał dosłownie chwilę później. Żyrardowską policję o sprawie poinformowały Polskie Linie Kolejowe, dostarczając poniższe nagranie.

Starszy kierowca został odnaleziony i ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Mandat za wjazd na przejazd kolejowy podczas podnoszenia lub opuszczania zapór

W obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe czytamy, że:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości 2 tys. zł. Nie ma widełek - to zawsze 2 tys. zł. To właśnie za to wykroczenie policjanci z Żyrardowa ukarali mężczyznę.