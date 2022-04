Hamowanie silnikiem, czyli... nie słuchaj starszych kierowców. Obawy z czasów gaźnika

Na sygnalizatorze zapala się czerwone światło. Co powinien zrobić kierowca? Zacząć hamować, hamować, ale silnikiem czy może wrzucić na luz i dotoczyć się do pasów. My radzimy hamować silnikiem. I nie, to nie jest poważny błąd.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl