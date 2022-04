Odcinkowy pomiar prędkości. Mamy listę nowych lokalizacji, a tam m.in. A4, A1 i S14

Informacje drogowe można znaleźć również w serwisie Gazeta.pl.

I wszystko stało się jasne. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zakończyło przetarg na zakup nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości i nawet wskazało lokalizacje, w których pojawią się urządzenia. W sumie wybranych zostało 39 odcinków. Te mają obejmować aż 200 km dróg. Rozbudowa systemu sprawi, że odcinkowy pomiar prędkości w sumie obejmie w Polsce 73 odcinki, których łączna długość sięgnie 400 km.

Nowe kamery sprawdzają kilka pasów i działają w czasie deszczu

Na początek nieco informacji technicznych. W ramach nowego przetargu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Polska kupi urządzenia Unicam Velocity3. A lista ich zalet jest naprawdę długa. Pozwalają na jednoczesne rejestrowanie wykroczeń na kilku pasach ruchu. Dodatkowo zdjęcia wykonywane przez urządzenie są na tyle dokładne, że powinny pozwolić na identyfikację numeru rejestracyjnego, ale też wizerunku kierowcy.

Rejestrator odcinkowego pomiaru prędkości Unicam Velocity3 może pracować na autostradach i drogach szybkiego ruchu, a do tego jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach drogowych.

Nowe odcinki pomiarowe na A1, A2, A4, S7, S11 i S14. 70 tygodni na montaż

Przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń wygrała firma Sprint S.A. I choć na obecnym etapie wszystko zostało rozstrzygnięte i na dniach zostanie podpisana umowa, to jeszcze nie oznacza, że odcinkowy pomiar prędkości w nowych lokalizacjach w ciągu tygodnia czy dwóch pojawi się nad drogami. Na to wykonawca dostał dokładnie 70 tygodni. To raz. Dwa, choć CANARD wyznaczył 39 odcinków docelowych, może się okazać, że na części z nich montaż nie będzie możliwy. Co wtedy? Urządzenia Unicam Velocity3 nie trafią do magazynu, a na jeden z 29 odcinków rezerwowych.

No dobrze, ale konkrety. Gdzie w nowych lokalizacjach pojawi się odcinkowy pomiar prędkości? Szefowie CANARD jeńców nie biorą – jak mówi popularne powiedzenie. Kamery będą rejestrować przekroczenie prędkości nie tylko na drogach wojewódzkich, powiatowych czy gminnych, ale także autostradach A1, A2 i A4 czy drogach ekspresowych S7, S11 i S14.

Odcinkowy pomiar prędkości 2022. Lista nowych odcinków w Polsce:

woj. mazowieckie: Kanie – Otrębusy, DW710

woj. mazowieckie: Natolin – Chrzanów Duży – Grodzisk Mazowiecki, DW579

woj. mazowieckie: obwodnica Mszczonowa, DK50

woj. mazowieckie: obwodnica miasta Białobrzegi, S7

woj. łódzkie: Pomorzany – Bociany, A1

woj. łódzkie: Dobroń – Pabianice Płn., S14

woj. łódzkie: Chocianowicka – Łaskowice, DP1120E

woj. łódzkie: Bychlew – Jadwinin, DW485

woj. łódzkie: Mokra Prawa, DK70

woj. podkarpackie: Nosówka, ul. Dębicka, DP1391

woj. podkarpackie: Dukla, Trakt Węgierski, DK19

woj. podkarpackie: Nowa Dęba, ul. Ks. Henryka Łagockiego – Korczaka, DK9

woj. podkarpackie: Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka, DW835

woj. podkarpackie: Nisko, ul. Sandomierska, DK77

woj. dolnośląskie: Bierzów – Przylesie, DW403

woj. zachodniopomorskie: Piecnik – Nieradz, DK10

woj. zachodniopomorskie: Łubianka – Brynka, DW151

woj. lubuskie: Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzańskie, DK27

woj. lubuskie: Sudoł – Radomia, DK32

woj. lubuskie: Chełmsko – Przytocznia, DK24

woj. lubuskie: Motylewo – Łupowo, DW132

woj. małopolskie: Węzeł Balice – Węzeł Rudno, A4

woj. małopolskie: Kęty, ul. Jana III Sobieskiego, droga powiatowa

woj. śląskie: Katowice, ul. Braci Reńców, DW902

woj. śląskie: Jankowice (ul. Nowa) – Świerklany (ul. Plebiscytowa), DW929

woj. śląskie: Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. śląskie: Zabrze, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. opolskie: Kietlice – Kilisino, DW416

woj. wielkopolskie: Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica, S11

woj. wielkopolskie: Konin MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary, A2

woj. lubelskie: Hrubieszów, DW844

woj. lubelskie: Gołąb, DW801

woj. kujawsko-pomorskie: Rogoźno Zamek – Kłódka, DK16

woj. kujawsko-pomorskie: Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek, A1

woj. kujawsko-pomorskie: Rycerzewo, DW251

woj. pomorskie: Peplin – Swarożyn, A1

woj. pomorskie: Borowo ul. Gdańska – Turystyczna, DW211

woj. dolnośląskie: Kostomłoty – Kąty Wrocławskie, A4

woj. dolnośląskie: Wrocław, Al. Jana III Sobieskiego, droga gminna

Na czym polega odcinkowy pomiar prędkości?

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest dość prosta. Na początku odcinka testowego ustawia się kamerę rejestrującą moment wjazdu samochodu i znak D-51a "Automatyczna kontrola średniej prędkości". Podobny zestaw pojawia się na końcu odcinka pomiarowego, z tą różnicą, że tablica to D-51b "Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości".

Informacja o przejeździe auta jest następnie analizowana przez system komputerowy. Mierzony jest czas pokonania trasy i na tej podstawie komputer wylicza średnią prędkość. Gdy ta jest zgodna z ograniczeniami, zdjęcie trafia do kosza. Jeżeli okaże się wyższa, fotografia stanie się podstawą do wszczęcia postępowania mandatowego.

Mandat za odcinkowy pomiar prędkości. Ile wynosi?

1 stycznia 2022 roku w Polsce w życie wszedł nowy taryfikator mandatów. A ten podwyższył kary za wykroczenia związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Ile wynosi mandat za odcinkowy pomiar prędkości? To zależy od tego, jak szybko jechał kierowca.

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 0 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 2 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 4 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 4 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 6 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 8 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 10 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 10 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 10 pkt karnych

Osoby, które przekroczyły dozwoloną prędkość o co najmniej 31 km/h, a do tego było to ich co najmniej drugie poważne wykroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat, dostaną jeszcze wyższy mandat. W takim przypadku stawka podstawowa rośnie bowiem dwukrotnie. A to nadal nie koniec. Z surową karą musi się też liczyć właściciel pojazdu, który na wezwanie GITD nie wskaże, komu powierzył pojazd w czasie popełnienia wykroczenia. W takim przypadku mandat za odcinkowy pomiar prędkości wyniesie dwukrotność mandatu za dane przekroczenie prędkości, ale nie może być niższy niż 800 zł.