Mercedes-AMG warty 270 tys. zł stał porzucony w lesie

Z terytorium Niemiec prosto do polskiego lasu. Luksusowy SUV odnaleziony w zagajniku na terenie gminy Bogatynia, to dość nietypowy Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. Model ten jest napędzany 6-cylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 3.0 litra. Moc wynosi 367 KM i 520 Nm. Taki samochód wyposażony w napęd na cztery koła i 9-biegową skrzynię automatyczną, przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,9 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

O znalezisku bogatyńskich dzielnicowych poinformowali w komunikacie prasowym dolnośląscy policjanci. Samochód zaparkowany w zaroślach miał otwarte drzwi oraz bagażnik. Tablice rejestracyjne przytwierdzone do karoserii pochodziły od innego auta - również skradzionego.

W toku działań udało się ustalić, że samochód zniknął w Niemczech. Potwierdziły to numery znamionowe VIN. Auto przepadło zaledwie kilka godzin wcześniej. Wartość mienia właściciel wycenił na kwotę ponad 270 tysięcy złotych.

Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności związanych z kradzieżą. Osoby odpowiedzialne za to przestępstwo są poszukiwane. Po wykonaniu niezbędnych czynności odzyskany Mercedes-AMG zostanie wydany właścicielowi.