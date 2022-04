Zmiana pasa na rondzie. Wydaje się proste, a wcale takie nie jest

Kolejne porady dotyczące zasad ruchu znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Ronda stały się popularne w Polsce, bo usprawniają ruch i okazują się mniej kolizyjne. W tym stwierdzeniu bez wątpienia byłoby więcej prawdy, gdyby tylko... kierowcy umieli się zachować na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w 100-proc. przypadków. Co do tej pory jest trudną sztuką? Chociażby zmiana pasa na rondzie.

Zobacz wideo Pijany kierowca taranem przejechał przez mostek

Rondo? Nie ma czegoś takiego. Jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Kierowca może bardzo łatwo rozpoznać rondo. Po pierwsze ruch odbywa się wokoło wysepki. Po drugie skrzyżowanie o ruchu okrężnym (bo tak brzmi prawdziwa nazwa) jest zawsze oznaczone znakiem C-12. A jeżeli o oznakowaniu już mowa, warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Nie zawsze jest tak, że auta wjeżdżające na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa tym, które na skrzyżowaniu już się znajdują. Decyduje o tym ustawienie przed wjazdem znaku A-7 "Ustąp pierwszeństwa". Bez tej tablicy rondo byłoby skrzyżowaniem równorzędnym – w efekcie to wjeżdżający mieliby pierwszeństwo.

Kiedy na rondzie trzeba zmienić pas ruchu?

Rondo pozwala na wykonanie praktycznie każdego manewru – jazdy na wprost, skrętu w prawo lub lewo i zawracania. Na rondzie można też zmienić pas ruchu. Kiedy jest to konieczne? Wyobraźmy sobie, że skrzyżowanie ma dwa pasy, a kierowca chce na nim skręcić w lewo – przy czym droga w lewo jest jednopasmowa. Wjeżdżając na rondo powinien zatem zająć pas lewy. Na wysokości drogi poprzedzającej tą, którą chce zjechać, musi jednak zmienić pas na prawy i dopiero opuścić skrzyżowanie.

Rondo turbinowe. Nazwa przeraża kierowców. Jak z niego korzystać?

Zmiana pasa ruchu na rondzie. Jak to zrobić poprawnie?

Zmiana pasa ruchu na rondzie jest typowym manewrem. Kierowca musi go zasygnalizować za pomocą kierunkowskazu, a do tego upewnić się, że wykonanie zmiany pasa nie utrudni ruchu innym pojazdom lub nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zachowując szczególną ostrożność pas ruchu może zmienić i dalej kontynuować jazdę po okręgu. I choć instrukcja brzmi dość prosto, manewr prosty w rzeczywistości nie jest. Pojazdy poruszają się po okręgu – to ogranicza widoczność i powiększa martwe pole w lusterku. Upewniając się o możliwości zmiany pasa ruchu, najlepiej zatem aby kierowca spojrzał w lusterko, ale i odwrócił głowę i spojrzał na sytuację obok auta przez boczne szyby.

Warto pamiętać o tym, że gdy jedziecie pasem lewym i chcecie zjechać z ronda na lewy pas drogi dwupasmowej, nadal opuszczając skrzyżowanie musicie uważać na pojazdy jadące pasem prawym. One mają pierwszeństwo!

Czasami na rondzie nie można zmieniać pasów ruchu

Kiedy zmiana pasa ruchu na rondzie nie będzie możliwa? Tak stanie się przede wszystkim w przypadku skrzyżowania o ruchu okrężnym typu turbinowego lub z wyznaczonymi kierunkami jazdy dla danych pasów ruchu. W takim przypadku na jezdni drogowcy poza strzałkami stosują również znak P-2, czyli linię pojedynczą ciągłą. Ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku jazdy. Co więcej, kierowca nie może jej ani przekroczyć, ani nawet najechać na nią.

Czasami na rondach pojawia się też np. znak P-3, czyli linia jednostronnie przekraczalna. Ta pozwala na zmianę pasa ruchu z lewego na prawy – raczej nigdy odwrotnie.

Rondo a kierunkowskaz. Zasady są trzy!

Kierunkowskazy na rondzie przydają się do sygnalizowania manewru zmiany pasa ruchu. Są jednak też konieczne podczas zjeżdżania ze skrzyżowania. W tym jednak przypadku nie mówimy już o zmianie pasa, a bardziej kierunku jazdy. Czy kierunkowskaz trzeba włączyć też przed rondem? Przepisy nie wymagają sygnalizowania potencjalnego manewru wykonywanego na rondzie – chyba że kierowca chce opuścić skrzyżowanie pierwszym zjazdem i skręcić w prawo.