Porsche 993 Turbo na sprzedaż. Ma sławnego właściciela

Przedmioty związane z gwiazdami filmowymi czy scenicznymi zawsze są w cenie. Teraz na aukcję portalu Bring A Trailer trafiło wyjątkowe Porsche z 1997 r. należące do Denzela Washingtona. Aktor właśnie przegrał walkę o Oscara za rolę w filmie "Tragedia Makbeta". W tej kwestii musiał ustąpić pola innemu hollywoodzkiemu aktorowi. Statuetkę za najlepszą główną rolę męską zgarnął Will Smith za rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Za to Washington ma ładniejsze Porsche i właśnie chce się go pozbyć.

Aktor zakupił auto w 1997 r. prosto z salonu. Przejechał nim zaledwie 18 tys. mil (niecałe 29 tys. km). Pomimo niskiego przebiegu i tak trzeba było je wyczyścić i przeprowadzić detailing, ponieważ czas odcisnął swoje piętno na wyjątkowym samochodzie.

Spód auta został przywrócony do stanu salonowego bez uszkodzenia oryginalnej farby lub podkładu, przy pomocy "prysznica" z suchego lodu. Lata brudu zniknęły w ciągu kilku sekund, a aluminiowe elementy zawieszenia ponownie zyskały blask. Po raz kolejny okazało się, że ta metoda jest niezawodna.

Na nagraniu widać, jak niezabezpieczona farba wyblakła przez lata. Aby poprawić lakier, szkło i elementy wykończeniowe są zaklejane taśmą, a zespół ekspertów poleruje powierzchnię, aby uzyskać lustrzany połysk. Elementy, takie jak reflektory i tylne światła, są usuwane osobno do polerowania i nakładana jest nowa ochronna powłoka lakiernicza.

Również wnętrze przeszło kurację odświeżającą. Siedzenia są odkurzane, czyszczone i zabezpieczane specjalną powłoką. Koła są również poddawane obróbce suchym lodem, a także założono komplet nowych opon.

Porsche 911 Turbo (model 993) jest niezwykle cenionym klasykiem, głównie dlatego, że to była ostatnia generacja modelu 911 Turbo z silnikiem chłodzonym powietrzem. Przy pojemności 3,6 l sześciocylindrowy bokser rozwijał moc 408 KM. Pozwalała na przyspieszenie do setki w 4,5 s i rozwinięcie prędkości maksymalnej 290 km/h. Porsche 911 Turbo (993) było produkowane w latach 1995-1998.

Denzel jednak długo nie nacieszy się odnowionym autem. Już teraz cena na stronie Bring A Trailer wynosi niemal 318 tys. dolarów. Zostało jeszcze kilka godzin, żeby przebić tę kwotę. Kupujący również otrzyma specjalny podpis od aktora świadczący, że był to jego samochód. W przyszłości takie Porsche może zyskać jeszcze na wartości, nawet jeśli nie brać pod uwagę jego sławnego właściciela.