Za te opcje w Porsche trzeba słono zapłacić. 8,5 tys. zł za skórę na poprzeczkach nawiewów

Ustalmy jedno na początku. Porsche nie produkuje samochodów dla ludzi, których priorytetem przy zakupie auta jest ekonomia. Mając świadomość, że wchodzimy do drogiej restauracji, nie narzekamy na ceny. Tak samo wchodząc do konfiguratora Porsche, nie powinniśmy narzekać. Nieprawdą jest też, że wszystko, co tam znajdziecie, jest absurdalnie drogie. Są jednak elementy, których samo pojawienie się w konfiguratorze może zaskoczyć, a ich cenę uargumentować byłoby jeszcze trudniej.

Personalizacja na najwyższym poziomie

Trzeba przyznać, że możliwości personalizacji aut marki ze Stuttgartu są imponujące. Przekonujemy się o tym już na samym początku konfiguracji, mogąc wybrać kolor lakieru na życzenie. Cena? ok. 45-50 tys. zł w zależności od modelu. Czy warto, każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Dalej wyborowi podlega niemal wszystko. Kolor wlotów powietrza, dysz spryskiwaczy, oznaczenia modelu, klamek i wielu innych rzeczy. Wybór jest tak duży, że cena wyposażenia może znacznie przewyższyć cenę bazową modelu. Przykładowo, Porsche 718 Cayman, za którego w podstawie zapłacimy 260 tys. zł, może posiadać wyposażenie o wartości prawie 400 tys. zł. Bez żadnych akcesoriów typu dodatkowe dywaniki czy zestaw toreb.

Co zaskakuje najbardziej?

Jest kilka opcji do wyboru, których cenę lub samą obecność ciężko uzasadnić. Oto niektóre z nich.

Lakierowane elementy tylnej wycieraczki na czarny połysk (Porsche Cayenne) - 1 000 zł.

Gaśnica - 979 zł (Porsche 911 Carrera). Warto przypomnieć, że gaśnica jest podstawowym elementem wyposażenia aut w Polsce.

Lakierowane poprzeczki otworów wentylacyjnych - 7 896 zł.

Wykończenie wnętrza dekoracyjnymi przeszyciami w kontrastowym kolorze - 17 752 zł.

Lakierowane osłony dyszy spryskiwaczy - 1 041 zł.

Lakierowany panel sterowania klimatyzacją - 2 396 zł.

Poprzeczki tylnej pokrywy w kolorze nadwozia (Porsche 911) - 3 000 zł.

Poprzeczki otworów wentylacyjnych wykończone skórą - 8 509 zł.

Zestawione wyżej opcje mogą różnić się ceną w zależności od auta, które chcemy w nie wyposażyć.