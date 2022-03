Filtr powietrza jest ważniejszy, niż myślisz. Zobacz czym grozi jego zbyt rzadka wymiana

Po co stosuje się filtr powietrza?

Silnik, aby mógł spalać paliwo, potrzebuje powietrza, które pobiera z otoczenia. To niestety zawiera wiele zanieczyszczeń. Aby nie dostały się one do cylindrów, potrzebne jest ich zatrzymanie. Tutaj z pomocą przychodzi filtr powietrza.

Głównym szkodliwym składnikiem powietrza jest pył drogowy, który jest unoszony przez przejeżdżające pojazdy lub wiatr. Zawiera on w sobie znaczne ilości minerałów takich jak krzemionka i korund, których twardość jest znacznie wyższa niż materiałów używanych do produkcji silnika. Część zanieczyszczeń, które przedostaną się do silnika, zostanie spalona lub wydalona razem ze spalinami. Część z nich przedostanie się do oleju silnikowego, co jest bardzo niekorzystne.

Między współpracującymi elementami w silniku powinna znajdować się cienka warstwa oleju, zwana filmem smarnym. Jej obecność zmniejsza tarcie między tymi elementami, zmniejszając ich zużycie. Grubość filmu smarnego to zazwyczaj kilka-kilkanaście części tysięcznych milimetra. Jeśli w oleju znajdą się zanieczyszczenia o większym rozmiarze niż grubość tego filmu, będzie powodowało to uszkadzanie elementów silnika.

Najbardziej narażone są tuleje cylindrowe i współpracujące z nimi pierścienie tłokowe. Powstanie luzu między nimi powoduje spadek ciśnienia sprężania w cylindrach i pogorszenie parametrów silnika, takich jak moc czy zużycie paliwa. Dodatkowo, do oleju mogą zacząć przedostawać się spaliny, powodując jego przegrzanie, co pogorszy jego właściwości smarne i jeszcze bardziej przyspieszy zużycie silnika.

Czym skutkuje zbyt rzadka wymiana filtra powietrza?

W czasie jazdy przepływające przez filtr powietrze powoduje osadzanie się zanieczyszczeń na wkładzie filtracyjnym. Wraz z wyczerpywaniem jego chłonności, wzrasta opór przepływu powietrza, a co za tym idzie, do silnika może trafić coraz mniej powietrza. To z kolei może powodować spadek mocy. W przypadku całkowitego wykorzystania chłonności, opór przepływu zaczyna rosnąć drastycznie. Siły powstałe wskutek wytworzonego podciśnienia są na tyle duże, że mogą doprowadzić do uszkodzenia struktury filtra i spowodować odrywanie się zanieczyszczeń i przedostawanie ich do komory spalania.

Co ile wymieniać filtr powietrza?

Producenci zazwyczaj podają, aby wymiana wkładu filtracyjnego odbywała się co 15-30 tys. km. Jeśli samochód eksploatowany jest przez znaczną część czasu w warunkach zanieczyszczonego powietrza np. jazda po nieutwardzonych drogach, wymiany warto dokonywać nawet nieco częściej.

Filtr powietrza najlepiej wymieniać za każdym razem podczas przeglądu olejowego. Warto mieć na uwadze, że część zanieczyszczeń, których nie zatrzymał filtr powietrza, trafia do oleju, dlatego warto zadbać o odpowiedni interwał przeglądów zarówno olejowego jak i filtra powietrza.

Ile kosztuje filtr powietrza?

W zależności od producenta oraz modelu auta, cena filtra powietrza wynosi średnio 60-100 zł. Za "sportowe" filtry powietrza, które uzyskują mniejsze opory przepływu, zapłacimy ok. 200-300 zł. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie takiego filtru, bez odpowiedniego przeprogramowania sterownika silnika nie zwiększy mocy.